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Batuhan Karadeniz'in göbeği herkesi şaşkına çevirdi

19 Mart 2018 | 14:36

Beşiktaş altyapısından yetişip milli takıma kadar yükselen ancak bekleneni veremeyen Batuhan Karadeniz'in son görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi. Sakaryaspor forması giyen Batuhan Karadeniz'in göbekli hali dikkatlerden kaçmadı.

Batuhan Karadeniz'in göbeği herkesi şaşkına çevirdi

Sakaryaspor forması giyen Batuhan Karadeniz'in görüntüsü şoke etti.

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Sakaryaspor sahasında Altay'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, eski Beşiktaşlı Batuhan Karadeniz'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı. Maça ise Batuhan'ın görüntüsü damga vurdu.

Attığı golün ardından formasını çıkaran 27 yaşındaki futbolcunun fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı. Batuhan Karadeniz'in göbeğindeki fazlalıklar tribünlerden dahi fark edilen cinstendi.



6. GOLÜNÜ ATTI...

Altay maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim olan Batuhan, 13. maçında 6. kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

(Hürriyet)

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