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Robin van Persie'den Zwolle'ye 5 dakikada 2 gol

Robin van Persie'den Zwolle'ye 5 dakikada 2 gol

Robin van Persie'den Zwolle'ye 5 dakikada 2 gol

18 Mart 2018 | 22:32

Feyenoord'un devre arasında Fenerbahçe'den transfer ettiği Robin van Persie, takımının PEC Zwolle'yu 4-3 yendiği maça 2 golle damga vurdu.

Robin van Persie'den Zwolle'ye 5 dakikada 2 gol

Eredivisie'nin 28. haftasında Feyenoord, deplasmanda PEC Zwolle takımına karşı oynadı.Takımıyla ilk 11'de sahaya çıkan Hollandalı forvet Van Persie'nin, 9 ve 14. dakikada attığı gollerle ilk yarı 2-0 tamamlandı.

İkinci yarının 50. dakikasında Karim el Ahmadi'nin attığı 3. golün hemen ardından PEC Zwolle'nın Türk asıllı oyuncusu Mustafa Saymak durumu 3-1 yaptı.

77. dakikada Tonny Vilhena'nın attığı gole cevap olarak PEC Zwolle'den Piotr Parzyszek 84 ve 87. dakikadaki golleriyle durumu 4-3 yaparak son dakikalarda maça heyecan kattı.

Feyenoord'un 4-3 kazandığı maçta 52 dakika sahada kalan Van Persie, bu sezon Feyenoord formasıyla 4 gole ulaştı. Bu sonuçla Feyenoord, puanını 48'e yükseltirken, PEC Zwolle 40 puanda kaldı.

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