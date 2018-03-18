Robin van Persie'den Zwolle'ye 5 dakikada 2 gol

Eredivisie'nin 28. haftasında Feyenoord, deplasmanda PEC Zwolle takımına karşı oynadı.Takımıyla ilk 11'de sahaya çıkan Hollandalı forvet Van Persie'nin, 9 ve 14. dakikada attığı gollerle ilk yarı 2-0 tamamlandı.

İkinci yarının 50. dakikasında Karim el Ahmadi'nin attığı 3. golün hemen ardından PEC Zwolle'nın Türk asıllı oyuncusu Mustafa Saymak durumu 3-1 yaptı.



77. dakikada Tonny Vilhena'nın attığı gole cevap olarak PEC Zwolle'den Piotr Parzyszek 84 ve 87. dakikadaki golleriyle durumu 4-3 yaparak son dakikalarda maça heyecan kattı.



Feyenoord'un 4-3 kazandığı maçta 52 dakika sahada kalan Van Persie, bu sezon Feyenoord formasıyla 4 gole ulaştı. Bu sonuçla Feyenoord, puanını 48'e yükseltirken, PEC Zwolle 40 puanda kaldı.