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Fenerbahçe (U21) 2-1 Galatasaray (U21)

17 Mart 2018 | 15:03

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki kulübün U21 takımları karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, konuk ettiği ezeli rakibini 2-1 yendi.

Fenerbahçe (U21) 2-1 Galatasaray (U21)

U21 Ligi'nde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 28'de Samed Karakoç'la öne geçti: 1-0. 36'da sarı-kırmızılı takımdan Barış Zeren ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.
 
48'de F.Bahçe'nin efsane oyuncusu Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic Kanarya'yı tekrar üstünlüğe taşıdı: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe günün ilk derbisinden zaferle ayrıldı.
 
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