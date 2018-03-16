Adrian Lillebekk Ovlien enfeksiyondan öldü!

Adrian Lillebekk Ovlien'in kulübü Kongsvinger'in yaptığı açıklamada ''Ovlien bu sabah hastaneye kaldırıldı. Geçirdiği ağır enfeksiyon sonucu öldü. Ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz'' sözleri kullanıldı.



45 KEZ MİLLİ FORMA GİYMİŞTİ

Norveç alt yaş milli takımlarında toplam 45 maça çıkan ve Norveç'in gelecek vaat eden stoperleri arasında gösterilen Adrian Lillebekk Ovlien'in menajeri Age Henning Andersen, ''Ağır enfeksiyon, kısa sürede kan dolaşımının içine girdi. Hepimiz için çok zor. 20 yaşındaki bir insanın bu şekilde ölmesi çok trajedik'' şeklinde konuştu.

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