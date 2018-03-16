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Serdar Taşçı, Spartak Moskova'dan ayrılıyor!

16 Mart 2018 | 10:49

Kariyerini Rus ekiplerinden Spartak Moskova'da sürdüren Türk asıllı Alman stoper Serdar Taşçı, 30 Haziran'da bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Serdar Taşçı, Spartak Moskova'dan ayrılıyor!

 

Transferde adı geçen yaz Trabzonspor'la uzun süre anılan Serdar Taşçı, kararını verdi. Spartak Moskova'yla olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Serdar Taşçı, takımıyla sözleşme uzatmama ve kulübünden ayrılma kararını aldı.

Ajansspor'da yer alan habere göre taraflar arasında yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden bir sonuç alınamadığı kaydedildi. 2013 yılında Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'tan transfer edilen Serdar, Rus temsilcisinde 86 maça çıkarken 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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