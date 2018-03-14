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İlik kanseri olan genç futbolcu Hakan Güngör hayatını kaybetti

14 Mart 2018 | 11:06

Kayseri'de amatör ligde mücadele eden Hacılar Erciyesspor takımının genç sporcusu Hakan Güngör, yakalandığı ilik kanseri hastalığına yenik düştü.

İlik kanseri olan genç futbolcu Hakan Güngör hayatını kaybetti

Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyesspor'da forma giyen 20 yaşındaki genç ve yetenekli oyuncu Hakan Güngör, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.  İlik kanseri olan ve 3 senedir hayata tutunmaya çalışan genç oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Hakan Güngör'den gelen vefat haberi Hacılar Erciyesspor Kulübünü ve spor camiasını derinden üzdü.

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