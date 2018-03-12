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Sosyal medya Karolina Bojar'ı konuşuyor

Sosyal medya Karolina Bojar'ı konuşuyor

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Sosyal medya Karolina Bojar'ı konuşuyor

2 saat önce

Dünyanın en güzel hakemleri arasında gösterilen Karolina Bojar, 21 yaşında ve sosyal medyada binlerce hayranı var.

Sosyal medya Karolina Bojar'ı konuşuyor
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Sosyal medya onu konuşuyor

Bojar, yeşil sahalarda kadın hakemlerin olması gerektiğini şu cümlelerle açıklıyor.
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Sosyal medya onu konuşuyor

"Kadınların doğası gereği gerginliği yatıştırı etkisi var. Tansiyon çok yüksek olsa bile bu böyle. Maçta farklı anlarda kadınların varlığı agresifliği azaltıyor."
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Sosyal medya onu konuşuyor

Güzel hakem yalnızca hakemlik yapmıyor. Ayrıca hukuk öğrencisi olan Bojar, dünyaca ünlü hakem Bibiana Steinhaus'u örnek aldığını söylüyor.
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Sosyal medya onu konuşuyor

Karolina Bojar, "Maç yumuşak bir havada başlayınca, güzelliğin etkisi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanıyor.
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Sosyal medya onu konuşuyor

Hem orta hakem hem de yan hakem olarak görev yapan güzel sporcunun sosyal medya paylaşımları ilgiyle takip ediliyor. İşte onlardan bazıları...
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Sosyal medya onu konuşuyor

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Sosyal medya onu konuşuyor

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Sosyal medya onu konuşuyor

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Sosyal medya onu konuşuyor

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Sosyal medya onu konuşuyor

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