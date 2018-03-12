Sosyal medya Karolina Bojar'ı konuşuyor

Bojar, yeşil sahalarda kadın hakemlerin olması gerektiğini şu cümlelerle açıklıyor.

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"Kadınların doğası gereği gerginliği yatıştırı etkisi var. Tansiyon çok yüksek olsa bile bu böyle. Maçta farklı anlarda kadınların varlığı agresifliği azaltıyor."