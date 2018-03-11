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Sarıyer otobüsüne Diyarbakır'da taşlı saldırı

11 Mart 2018 | 15:03

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta mücadelesinde Amed Sportif ile deplasmanda karşılaşacak olan Sarıyer'in takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı. Olaylarda yaralanan olmadı.

Sarıyer otobüsüne Diyarbakır'da taşlı saldırı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sarıyer, 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Amed Sportif ile karşılaşacak. Mücadele için Diyarbakır'a giden İstanbul ekibinin takım otobüsü, maça giderken taşlı saldırıya uğradı. Emniyet güçlerinin aldığı tedbirler altında stada giden Sarıyer ekibine yapılan saldırı sonrasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, güvenlik seviyesini yükseltirken, 500 emniyet birimini bu maçta görevlendirdi. Sarıyer, yoğun önlem altında stada ulaşırken, stadyum çevresi ve tribünlerde de olaylar devam etti.

Yöneticilere tehdit
Sarıyerli futbolcuların sahaya çıkmasının ardından küfürlü tezahürat yapılırken, protokol tribününde de sıkıntılar yaşandığı öğrenildi. Sarıyerli yöneticilerin protokol tribününe alınmadığı öğrenilirken, kimliği belirsiz bazı kişilerin, Sarıyer yöneticilerini tehdit ettiği öğrenildi. İki kulüp yöneticileri de TFF'nin bu maçla ilgili nasıl bir karar vereceğini bekliyor.

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