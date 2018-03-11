Süper Lig puan durumu: Beşiktaş liderliğe ortak oldu!

Süper Lig son yılların en çekişmeli şampiyonluk yarışına sahne oluyor. Yarışta Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir bulunuyor. Her bir takımın taraftarları belki de kendi takımlarından çok diğer takımların ne yaptığını ve Süper Lig puan durumunu takip ediyorlar. Peki Süper Lig'de son durum nedir? Zirve yarışındaki Başakşehir ile Beşiktaş'ın maçlarından sonra ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maçlarından önce Süper Lig puan durumu nedir?

BEŞİKTAŞ ZİRVEYE ORTAK OLDU!

Başakşehir'in Alanyaspor deplasmanında 4-1'lik aldığı ağır yenilgiyi Beşiktaş iyi değerlendirdi ve maç fazlası ile liderlik koltuğuna ortak oldu. Süper lig puan durumuna göre 11 Mart itibariyle Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray 50 puanda. Galatasaray tabii henüz bu haftaki maçını oynamadı. 44 puandaki Fenerbahçe de haftanın maçını bu akşam oynayacak.

11 MART SÜPER LİG PUAN DURUMU

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI

Geçtiğimiz haftayı lider kapatan Galatasaray bu akşam Konyaspor karşısında bir galibiyet aldığı puanını takdirde puanını 53'e çıkartacak en yakın rakibi ile puan farkını 3'e çıkartacak. Maç öncesinde Konyaspor 21 puan ile 17. yani sondan ikinci sırada yer alıyor.

Karşılaşma 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI

Zirve yarışının diğer bir takımı Fenerbahçe bugün Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe maç öncesinde 44 puana sahip ve 4. sırada. Fenerbahçe liderlik yarışında farkın açılmasını istemiyorsa mutlak 3 puan almak durumunda. Maçı kazanırsa Fenerbahçe'nin sıralaması değişmeyecek ama puan farkı da açılmayacak.

Yeni Malatyaspor ise maç öncesinde 34 puana sahip ve 9. sırada yer alıyor. Malatyaspor 3 puan almayı başarırsa Göztepe'yi ve Trabzonspor'u geçerek 7. sıraya yerleşebilir.