Malavi'de hakem futbolcuyu öldürdü!

Billiat ve Chilengo arasında oynana maçta hakem McKnight Nyekheya ile Billiat takımından oyuncular arasında bir tartışma yaşandı. Büyüyen olay sırasında Billiat'lı oyuncular hakemi darp etmeye başlayınca hakem McKnight Nyekheya kaçarak bir eve sığındı. Futbolcular da hakemin peşinden gitti.



Olayın sonrasında bir Billiat'lı oyuncunun hakemin saklanmaya çalıştığı noktaya yakın bir yerde ölü bulunduğu ortaya çıktı. Polis, Nyekheya'nın oyuncuya sopa ile saldırarak öldürdüğünden şüphelendiği için hakemi gözaltına aldı. (Sporx)



Hayatını kaybeden oyuncunun durumunu öğrenen yakınları ve Billiat'lı taraftarlar hakem Nyekheya'nın köyünü basarak, evleri ateşe verip tüm hayvanları öldürdü. Polis bu olaya karışanları da gözaltına aldı. Yaşanan büyük kaosun ardından soruşturma açıldı.

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