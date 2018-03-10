Mardinsporlu futbolcuları otelden attılar!

Geçmiş yıllarda ligde birçok başarıya imza atan Mardinspor, bu sezon futbolcuların iddialarına göre yönetimin, tesis olarak kullandığı otele ödeme yapmadığı gerekçesi ile dışarı atıldı. Ayrıca 2017-2018 başından bu yana 8 teknik direktör değişimi ve yaklaşık 50'ye yakın futbolcu ödeme yapılmadığı gerekçesi ile takımı terk ettiği belirtildi. Otelden aldıkları bavul ve çantalarıyla çıkan futbolcu ve teknik heyet en yakın kıraathaneye sığındı.



‘BURADAN ÜÇÜNCÜ KEZ ATILIYORUZ’

Geçen sezon grubunda fırtına estiren ve 3. Lige çıkma fırsatını ilk olarak Karaköprü Belediyespor'a ardından Arsinspor'a penaltılarla kaybettiği maçlardan kaçıran kırmızı lacivertli kulüp şimdiler de ise ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Tesisten atılan ve eşyalarını almak için tesise gelen takımın malzemecisi belediyeden getirildiğini ve parasını alamadığını ifade etti. Tesisten atılan takım yönetimi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Takım menajeri Mehmet Kayrım, “Otelden çıkarılma olayı başımıza gelen ilk olay değil, buradan üçüncü kez atılıyoruz. İlk ikisinde bir şekilde azda olsa bir para verildi ama şuan 3 aydır otel parası ödenemiyor. Para ödenmediği için de otel sahibi de haklı olarak yeter artık diyerek bizleri dışarı çıkardı. Dışarıdayız. Odaları boşalttık. Biz bunu sezon başından beri çekiyoruz. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele ediyoruz. Sezon başında tam kadro başladık ama şuan 9 futbolcu kaldı. Biz sağdan soldan Mardinli arkadaşlarla sahaya ancak 11 çıkarabiliyoruz. Yani bir 12'nci adamımız yok. Mehmet Dağ ile bu konuda sürekli görüşüyoruz. Destek alınmadığı için elimden bir şey gelmiyor diyor. Bize söylenen böyle” diye konuştu.





“FUTBOLCU OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Devre arasında takıma katıldığını söyleyen futbolculardan Şükrü Suaklıer, “Biz futbolcular olarak elimizden gelen her şeyi tüm fedakarlığıyla yapıyoruz. Ancak bunun karşılığını maalesef ki yönetim bazında alamıyoruz” dedi.



“8-10 BİN LİRA ALACAĞIM VAR"

Kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini dile getiren takım kalecisi Anıl Çelik, “Takıma ikinci yarıda katıldım. Takıma katıldım ancak maddiyat olarak bize verilen sözler yerine getirilmedi. Benim Kulüpten 8-10 bin lira kadar alacağım var. Ama geldiğimden itibaren paraların verileceğini söylediler ne yazık ki şuana kadar 1 lira dahi alamadık. Burada 10 kişi kaldık. İmkanlarımızla bir şeyler yaparak ligde tutunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.





“GİDİP GELEN FUTBOLCUYA HESAP MAKİNESİ LAZIM"

Kimin ne alacağı değil, başkanın ne yazdığının önemli olduğunu belirten Genel Kaptan Mehmet Beşir Çamurdaş; “Mehmet Dağ'a sormak lazım. Bana değil. Hesap kitabı o yapıyor, hem takım kaptanı hem muhasebeci o. Futbolcuların demesi değil. Bu yıl ki transferi hesaplamak için hesap makinesi lazım. Bu takım 1969 yılından beri var olan bir takım, bu takımda yüzlerce futbolcu yetişti. Bugün neden bu haldeyiz bizde bilemiyoruz. Bir taraftan kulübe destek gelmediğini söyleyenler var bir taraftan biz kulübe gerekli desteği veriyoruz diyenler var” şeklinde konuştu.



“BENİM GÜCÜMDE BİR YERE KADAR"

Kulübün yaklaşık 600 bin lira borcu olduğunu aktaran Mardinspor Kulüp Başkanı Mehmet Dağ, “Sezon başından beri maddi ve manevi olarak bayağı sorunlar yaşadık ama şuana kadar destek anlamında hiçbir yerden destek alamadık. Kulüp başkanı olarak benimde gücüm bir yere kadar. Sezon başında gelen tüm futbolcuların paralarını ödedim. Devre arasında bir kısmı ayrıldı bir kısmı kaldı. Ben sıkıntılar çektim. Hiçbir yerden destek alamıyoruz. Bu haftaki maç önemli. Zaten matematiksel olarak düşeceğiz” ifadelerini kullandı.