SPOR
Abdullah Avcı: Bize hiç yakışmadı

Abdullah Avcı: Bize hiç yakışmadı

Sneijder şov yaptı, El-Gharafa kazandı

Sneijder şov yaptı, El-Gharafa kazandı

Reus 2023'e kadar Dortmund'da!

Reus 2023'e kadar Dortmund'da!

Feyenoord'da ayın en iyisi Van Persie

Feyenoord'da ayın en iyisi Van Persie

Feyenoord'da ayın en iyisi Van Persie

09 Mart 2018 | 22:50

Feyenoord'un devre arasında Fenerbahçe'den transfer ettiği Robin van Persie, "ayın taraftar oyuncusu" seçildi.

Feyenoord'da ayın en iyisi Van Persie

Feyenoord'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Van Persie'nin takıma üye olan taraftarlar tarafından şubat ayında "ayın taraftar oyuncusu" seçildiği belirtildi.

Açıklamada, beş kez bu ödüle layık görülen Steven Berghuis'ın yüzde 21, Robin van Persie'nin ise yüzde 31 oy aldığı kaydedildi.

Van Persie, yaptığı açıklamada, ayın futbolcusu seçildiği için onur duyduğunu aktararak, "Taraftarlara teşekkür ediyorum. Bana verdikleri değeri ve saygıyı derinden hissediyorum. Buna karşılık iyi oynayarak ve güzel goller atarak onlara bir şeyler vermek istiyorum. İlk şahsi ödülümü aldım, bundan sonraki hedef takımla alacağım ödül olacaktır." ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
Futbol
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.