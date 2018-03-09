Kleber ortalığı karıştırdı! Deste deste para ile...

Bir dönem Burak Yılmaz'ın eski kulübü Beijin Guoan takımında forma giyen Kleber’in elinde deste deste para ile çekilen görüntülerinin, ödeme yapmak için vergi dairesine giderken çekilen görüntüsü olduğu öğrenildi.



2015 yılına ait videoda Kleber’in, ünlü boksör Floyd Mayweather’a gönderme yapmak amacıyla arkadaşına böyle bir video çektirdiği öğrenildi.



Çin, 2017 yılında çıkan yasayla 3 bin Euro üzerindeki vergilerin nakit dışında ödenebilmesini mümkün kıldı. Videonun çekildiği 2015 yılında ise vergiler nakit olarak ödeniyordu. Trabzonspor’da forma giyen Burak Yılmaz, Beijin Guoan’da Kleber ile birlikte forma giymişti. (Skor)

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