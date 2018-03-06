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Futbolcu eşlerinden oluşan en güzel 11

3 saat önce

İspanyol spor‐magazin sitesi Elbalon, futbolcu eşleri ve sevgililerinden oluşan bir 11 hazırladı.

Futbolcu eşlerinden oluşan en güzel 11
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FIFA'nın yılın en iyilerini açıklamasının ardından, İspanyol spor‐magazin sitesi Elbalon, futbolcu sevgililerinden oluşan en seksi 11'i açıkladı. İşte sonuçları...

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11-Carol Cabrino (Marquinhos)

3 / 12

10-Sara Carbonero (Casillas)

4 / 12

9-Edurne (De Gea)

5 / 12

8-Melissa Satta (Boateng)

6 / 12

7-Michela Persico (Rugani)

7 / 12

6-Ann Kathrin (Gotze)

8 / 12

5-Helen Flanagan (Sinclair)

9 / 12

4-Izabel Goulart (Trapp)

10 / 12

3-Ludivine Kadri (Sagna)

11 / 12

2-Federica Nargi (Matri)

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1-Sam Cooke (Smalling)

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Futbol
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