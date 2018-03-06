Futbolcu eşlerinden oluşan en güzel 11

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FIFA'nın yılın en iyilerini açıklamasının ardından, İspanyol spor‐magazin sitesi Elbalon, futbolcu sevgililerinden oluşan en seksi 11'i açıkladı. İşte sonuçları...
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11-Carol Cabrino (Marquinhos)
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10-Sara Carbonero (Casillas)
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8-Melissa Satta (Boateng)
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7-Michela Persico (Rugani)
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6-Ann Kathrin (Gotze)
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5-Helen Flanagan (Sinclair)
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4-Izabel Goulart (Trapp)
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3-Ludivine Kadri (Sagna)
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2-Federica Nargi (Matri)
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1-Sam Cooke (Smalling)