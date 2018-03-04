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Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza, kendisine faul yapan futbolcuları hapse attırdı

04 Mart 2018 | 18:22

Haleluya FC forması giyen Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza, maç içerisinde kendisine sert fauller yapan futbolcuları hapse attırdı. Nkurunziza'nın bu davranışı, dünya futbolunda geniş yankı buldu.

Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza, kendisine faul yapan futbolcuları hapse attırdı

Bir kısmını Kongolu mültecilerin oluşturduğu Kiremba takımı oyuncuları, Haleluya FC forması giyen Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza’ya maç boyunca sert fauller yaptı. Topu ayağına her aldığında kendisini yerde bulan Nkurunziza ise kendisine sert faul yapan oyuncuları hapse attırdı.

BBC'de yer alan habere göre; Kirembalı iki futbolcunun, Haleluya FC'de futbol oynayan Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'ya sert müdahalede bulunması ülkeyi ayağa kaldırdı.

Kiremba takımında oynayan iki futbolcu, Nkurunziza'ya faul yapınca 'başkana komplo kurma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gözaltındaki futbolcuların akıbeti bilinmiyor.

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