Futbol sahalarında hayatlarını kaybedenler

1 / 14 Trajedi, malesef hayatın olduğu gibi futbolun da bir parçası. Fiorentina kaptanı Davide Astori, 31 yaşında kalbine Udinese deplasmanında bir otel odasında yenik düştü.



2 / 14 İşte futbol dünyasında genç yaşta hayatını kaybeden isimler... (Sporx)



3 / 14 Ediz Bahtiyaroğlu

Ediz Bahtiyaroğlu, 26 yaşında Eskişehirspor forması giyerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

4 / 14 Junior Malanda

Wolfsburg forması giyen ve gelecekte çok iyi yerlere gelmesi beklenen Junior Malanda, henüz 20 yaşında araba kazasında hayatını kaybetmişti.

5 / 14 Antonio Puerta

Futbolda ciddi sakatlıklar, ekstrem sporlar kadar yoğun yaşanmıyor. Sevilla'da oynayan Antonio Puerta'da sahaya çıkarken, o maçın son maçı olacağından habersizdi. Saha içinde kalbine yenik düşüp yere yığılan Antonio Puerta, bir daha maça çıkamadı...

6 / 14 Robert Enke

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alman kaleci Robert Enke, geçirdiği yoğun depresyon sonucu, trenin önüne atlayarak intihar etmişti.

7 / 14 Patrick Ekeng

Dinamo Bükreş forması giyen Kamerunlu futbolcu, 2016 Mayıs ayında, maç oynanırken bir anda yere yığıldı. Hemen hastaneye kaldırılan futbolcunun 2 saat sonra hayatını kaybettiği öğrenildi...

8 / 14 Dale Roberts

İngiliz kaleci Dale Roberts'ın ölüm şekli diğerlerinden biraz daha farklı. Dale, eşi Lindsey Cowan'ın John Terry'nin abisi Paul Terry ile aldattığını öğreniyor. Bu gerçek ile yüzleşemeyen Dale Roberts, intihar ederek hayatını sonlandırdı.

9 / 14 Serhiy Perkhun

Serhiy Perkhun, Rusya Ligi tarihinde sakatlık yüzünden ölen ilk ve tek futbolcu. 23 yaşında ölen kaleci, CSKA Moskova forması giyiyordu

10 / 14 Marc-Vivien Foe

2003 yılında Konfederasyon Kupası, çok trajik bir olaya sahne olmuştu. Kamerun forması giyen Foe'nin kalbi maçın ortasında futbolcuyu yalnız bırakmıştı... Foe, bir anda yere yığıldı ve kurtulamadı.

11 / 14 Matt Gadsby

Yine bir kalp krizi - futbolcu ölümü. İngiliz defans, genç yaşına rağmen kalbine yenik düşmüştü.

12 / 14 Bernardo Ribeiro

Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Ribeiro, kalp sorunları yaşayan bir başka futbolcuydu. Brezilyalı futbolcunun kalbi, sadece 26 sene çarpabildi...

13 / 14 Andres Escobar

Ölümü, belgesellere konu oldu. 1994 Dünya Kupası'nda Kolombiya - ABD maçının son dakikasında kendi kalesine gol atan takım kaptanı Escobar, 10 gün sonra Medellin'de arabasında ölü bulunmuştu. Kendi kalesine gol attığı için öldürülen Escobar'a 6 kurşun sıkılmıştı. Escobar'ın cenazesine 120.000 kişi katılmıştı.