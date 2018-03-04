Fenerbahçe Akhisarspor maçı saat kaçta? (Beinsports canlı izle – alternatif kanallar)

Fenerbahçe Akhisar maçı bu akşam oynanacak ve Süper Lig'de zirve yarışında kritik karşılaşmalarından biri olan bu maç sarı lacivertliler için çok önemli. Galatasaray ve Başakşehir'in kayıpsız atladığı bu hafta da Fenerbahçe de yoluna 3 puan ile devam etmek istiyor. Ligde geçtiğimiz haftanın derbisinde yenilgi yaşayan Fenerbahçe Akhisar maçı ile tekrar galibiyet serisine geçmek niyetinde. İşte karşılaşmadan olası kadrolar ve saat kaçta bilgisi gibi detaylar ile alternatif canlı izleme kanalları...

FENERBAHÇE AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nın kendi evinde Akhisar'ı ağılayacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem ARda Kardeşler'in yöneteceği maça taraflardan Fenerbahe 4. Akhisar ise 11. olarak çıkacak. Fenerbahçe kazanırsa puanını 47'e yükseltecek ve lider Galatasaray ile olan puan farkının artmamasını sağlayacak.

FENERBAHÇE AKHİSAR MAÇI CANLI İZLEME

Türkiye'de Süper Ligi yayın haklarına sahip Beinsports, Fenerbahçe Akhisarspor maçını beIN Sport 1 kanalından yayımlayacak. Aboneliniz yoksa tek maçlık ödeme ile karşılaşmayı canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun yanında karlışamayı gösterecek başka alternatif kanallarda bulunuyor. Tabii yurtdışında olanlar için...

Yurtdışında olan Fenerbahçe taraftarları ya da Türkiye ligi ile ilgilenen futbolseverler bulundukları ülkedeki bir kanalda Fenerbahçe Akhisar maçını şifresiz ve canlı izleyebilir. Pek çok Afrrika ülkesinde Fox Sports veya A+ Sport ile maç izlenebilir. Balkalarda SportKlub 4 kanalından izlenebilirken Avrupa'da beIN Sports'ın ilgili ülkedeki kanalından seyredilebilir.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Fenerbahçe ligde evinde kaybetmiyor ve sarı lacivertlilerden evinde puan almak oldukça zor. arı-lacivertliler, iç sahada oynadığı son 9 maçta 7 kez galip gelirken 2 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda toplam 25 gol atan Fenerbahçe, maç başına 2.8 gol ortalamasıyla oynuyor. Akhisarspor, sarı-lacivertlilere karşı yediği 4'ün de 2'sini kendi kalesine attı.

Fenerbahçe son 5 maçında 3 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kupa maçında kırmızı kart gören Volkan Demirel ve Alper Potuk, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli ve Vincent Janssen kadroda olmayacak. İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado ise Akhisar maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

OKAN BURUK YOK

Eksik futbolcunun bulunmadığı Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.

MUHTEMEL KADROLAR

Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, M.Topal, Souza, Dirar, Giuliano, Valbuena, Fernandao

Akhisarspor: Lukac, Lopez, M. Yumlu, Caner, Ömer, Sissoko, Eray, Muğdat, Soner, Larsson, Seleznyov