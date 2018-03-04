Karabük Galatasaray maçı 0-7: Tarihi farkın maç özeti, goller ve yorumlar! Kim ne dedi?

Karabük Galatasray maçı sarı kırmızılı taraftarlara tam bir gol ziyafeti sundu. 7-0'lık bir galibiyet ile liderliğini sürdüren Galatasaray'da moraller yerinde. Gomis'in 4 gol atarak gol sayısını 24'e yükseltirken karşılaşmada Galatasaray diğer gollerini Rodrigez ve Sinan kaydetti. Karabük'te Özgür Yılmaz ise kendi kalesine gol atma şansızlığını yaşadı. İşte Karşılaşmadan detaylar ve maç özeti ile tüm goller

Karabük Galatasaray Maç özetini ve tüm gollerini izlemek için tıklayınız

FATİH TERİM'DEN MAÇ YORUMU

Fatih Terim, 7-0'lık farkı anlatırken "En önemli sebep rakibimizin kim olduğu, hangi durumda olduğundan bağımsız ciddi ve disiplinli olmamız. Bu galibiyeti bunlar hazırladı. Ciddiyet ve disiplin vazgeçilmez iki önemli öğe. Rakip kim olursa olsun bunlar önemli" ifadelerini kullandı.



Sakatlığının ardından ilk kez bir maça çıkan ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Fernando ile ilgili konuşan Fatih Terim, "Fernando orta sahamızda dinamizm katacak ve daha fazla oyuncu sayımız olacak orta sahada. O da bizim için inanılmaz bir kazanç" dedi.

GOMİS'TEN 4 GOL YORUMU

Bafetimbi Gomis, "Çok mutluyum. Takım olarak iyi oynadık ve deplasmanda kazandık. Kendi rekorumu kırdım, Galatasaray'a gelmeden Galatasaray'da 25 gol atarak rekor kıracak bir futbolcu arıyorlardı ve ben de buna talip oldum. Beraber çalıştığım tüm insanlara ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara borcumu golle ödemeye çalışıyorum" dedi.

RIDVAN DİLMEN: KÜFÜR ETMEK İSTEMİYORUM

Rıdvan Dilmen, Karabükspor - Galatasaray maçını değerlendirdi. NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, "İnsanlardan küfür yemek istemiyorum maç öyle olurdu böyle olurdu demek istemiyorum. Karabük'ü bu duruma düşürenler utansınlar, Karabük'te sokağa da çıkmasınlar" diye konuştu.

KARABÜK GALATASARAY MAÇINDAN DAKİKALAR

90'Karşılaşmanın sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

88'Leandrinho da ev sahibi ekipte sarı kart gören isim oldu.

88'Galatasaray'da Sinan Gümüş, Leandrinho'yla yaşadığı münakaşa sonrası sarı kart gördü.

86'Maçta tempo iyice düştü. Her iki taraf da maçın bitmesini bekliyor.

85'İki ekibin taraftarları da maçı bıraktı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı "Ne mutlu Türk'üm diyene" sesleriyle inliyor.

82'Galatasaray taraftarının "Şehitler için herkes ayağa" tezahüratına Karabüksporlu taraftarlar da karşılık verdi. Karabük'te her iki takım taraftarları bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yapıyor. Güzel görüntüler var.

81'Cem Özdemir'in tedavisi için oyun duraklıyor.

80'Galatasaray'da Fernando, Cem'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

79'Karabükspor'da Herve Kage yerini Yusuf Akbulut'a bıraktı.

78'Bir anda çok adamla atağa çıkan Karabükspor'da İshak ceza alanı dışından şutunu çekti, top farklı şekilde üstten auta gitti.

77'KAÇTI! Kage'nin pasıyla ceza alanına sokulan Leandrinho'nun vuruşunda top üstten auta gitti.

76'Karabük'te 6.768 biletli seyirci bu bol gollü mücadeleyi tribünlerden takip ediyor.

75'Karabükspor bir kez daha üst üste kullandığı köşe vuruşlarıyla Galatasaray kalesinde pozisyon arıyor.

74'Derinlemesine pasla sol kanattan ceza alanına doğru hareketlenen Gomis'in vuruşunda Çağlar topu kontrol etti.

73'Galatasaray'da Garry Rodrigues yerini Yasin Öztekin'e bıraktı.

71'Son 20 dakikaya Galatasaray'ın 7-0'lık üstünlüğüyle giriliyor.

70'Karabükspor sol kanattan üst üste köşe vuruşları kullanıyor.

68'Top sürerken zemine takılan Kage, hafif bir sakatlık yaşadı ancak tedaviye ihtiyaç duymadan ayağa kalktı.

66'Oyuna girdikten hemen sonra ağları sarsan Sinan Gümüş, bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

65'AZ FARKLA! Sol kanattan savunma arkasına sarkan Leandrinho bir anda içeri girdi ve dar açıya rağmen yerden çok iyi vurdu, top ters taraftaki direğin dibinden auta çıktı.

64'GOL! Mariano'nun derinlemesine pasıyla sağ kanattan ceza alanına sokulan Sinan Gümüş'ün çaprazdan vuruşunda savunmaya da çarpan top yedinci kez Karabükspor ağlarına gitti: 0-7

63'Karabükspor taraftarı, 16. dakikada ters bir vuruşla kendi ağlarını sarsan Özgür Yılmaz'a oyundan çıkarken alkışlarla destek oldu.

62'Karabükspor'da Özgür Yılmaz yerini Tayyib Talha Sanuç'a bıraktı.

61'Galatasaray'da Selçuk İnan yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

60'Karşılaşmanın son yarım saatine Galatasaray'ın altı farklı üstünlüğüyle giriliyor.

59'Her iki takımda da birer oyuncu değişikliği hazırlığı var.

58'Tempo bu dakikalarda bir hayli düştü. Galatasaray daha kontrollü bir oyun oynamaya başladı.

sezonunda 8-1 kazandıkları Altay maçının ilk 45 dakikasında altı gol bulmuştu.

55'BİR KAFA! Selçuk'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Maicon yakın mesafeden kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

54'Galatasaray bu dakika içinde sağ kanattan üst üste köşe vuruşları kullanıyor.

52'Galatasaray ikinci yarıya da oldukça baskılı bir oyunla başladı. Sarı-kırmızılılar ilk yarıdaki altı gole rağmen hücumdan vazgeçmiyor.

51'Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortaya Karabükspor savunmasında Kravchenko ters bir kafa vuruşu yaptı, Çağlar'ı geçen top kornere çıktı.

47'GOL OFSAYTA TAKILDI! Galatasaray'ın Selçuk'la sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kale alanı içinde Feghouli kafayla ağları sarstı ancak öncesinde Erdem Bayık'ın bayrağı havadaydı. Ofsayt...

46'Karabük'te ikinci yarı başladı!

46'Karabükspor'da ise Bliznichenko yerini Adam Stahl'a bıraktı.

46'Galatasaray'da Donk yerini Fernando'ya bıraktı.

45'DEVRE! Galatasaray soyunma odasına 6-0 gibi tarihi bir skorla önde gidiyor.

43'Karabük'te Galatasaray yağmurla birlikte gol oldu yağıyor, tarihi bir skora doğru koşuyor.

40'GOL! Mariano'nun sağ taç çizgisinden yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Garry Rodrigues kafayı vurdu, yerden seken topu Çağlar çıkaramadı: 0-6

40'Asist Mariano Ferreira Filho

39'Galatasaray tempoyu düşürdü. Sarı-kırmızılı ekip kendi yarı alanında ayağa paslar yapıyor.

37'Karabükspor'un ayağa paslarla geliştirdiği atakta sol kanattan ortalanan topa ceza alanı ön çizgisinden Cem Özdemir vurdu, yandan aut...

36'Ligde kalma umutları giderek tükenen Karabükspor, evinde karşılaştığı bu şok skorla oldukça büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

35'Karabükspor akınında Kravchenko uzaklardan şansını denedi ancak çerçeveyi tutturamadı. Aut...

34'Gomis durdurulamıyor! Haftaya 20 golle başlayan yıldız forvet, 33 dakika içinde bu sayıyı 24'e çıkardı.

33'GOL! Orta alandan Feghouli'nin dokunuşuyla bir anda savunma arkasına sarkan Gomis, hızla içeriye kat etti ve karşı karşıya pozisyonda kalecinin sağından topu ağlara yolladı: 0-5

32'MÜTHİŞ POZİSYON! Galatasaray yine çok etkili geldi. Sağ taç çizgisi önündeki Gomis'in uzun pasında Rodrigues ters kanatta topu kontrol etti ve ceza alanından vuruşunu yaptı, top direğin hemen üzerinden auta gitti.

30'Mücadelenin üçte birlik dilimi Galatasaray'ın dört farklı üstünlüğüyle geride kalıyor.

29'Galatasaray attığı dört golün dışında çok rahat da pozisyon buluyor. Karabükspor'un gardı iyice düştü.

28'NET FIRSAT! Feghouli sağ kanattan ortaladı, savunmadan seken topa ceza alanında Belhanda gelişine vurdu. Yandan aut...

27'Karabükspor'da moraller iyice bozuldu. Galatasaray baskıyı giderek artırıyor.

26'25 dakikada hat-trick yapan Bafetimbi Gomis, gol krallığı yarışında da takipçileriyle arasındaki farkı giderek açıyor.

25'GOL! Belhanda'nın savunma arkasına havalandırdığı topta Feghouli pasını bekletmeden çıkardı. Kale önünde boş kalan Gomis rahat bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-4

24'BU KEZ KAÇTI! Galatasaray çok adamla etkili geldi. Mariano'nun ortasında Donk'un kafayla indirdiği topa Feghouli sert vurdu, top direğin üzerinden auta çıktı.

22'Selçuk'un pasıyla savunma arkasında topu alan Gomis için ofsayt bayrağı kalktı.

21'Üç golü de sol kanattan geliştirdiği ataklarla bulan Galatasaray, Nagatomo ve Rodrigues'le o kanadı yine zorluyor.

20'Galatasaray, müthiş bir başlangıç yaptığı karşılaşmada ilk 20 dakikayı üç farklı üstünlükle geçiyor.

19'Bu maçta ikinci kez ağları sarsan Bafetimbi Gomis, ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı.

18'GOL! Nagatomo bir kez daha sol kanattan son çizgiye indi ve ortasını yaptı. Feghouli'yi geçen topu altı pas önünde Gomis kontrol etti ve boş durumda yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 0-3

16'GOL! Galatasaray bir kez daha sol kanattan geldi. Nagatomo'nun ortasına penaltı noktası üzerindeki Özgür Yılmaz kafayla ters ama oldukça şık bir vuruş yaptı ve kendi ağlarını sarstı: 0-2

15'Karabük'te sağanak yağmur şiddetini giderek artırıyor. Bu durum maçın gidişatına da etki edebilir.

14'Bu kez Galatasaray'da Nagatomo uzak mesafeden şansını denedi, top yandan auta çıktı.

13'Sol çaprazdan ceza alanına sokulan Leandrinho'nun sert şutunda Muslera, üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk 10 dakikasını Gomis'in golüyle önde geçiyor.

10'Serbest vuruş bir türlü kullanılamıyor. Uyarılara rağmen itişmeler sürünce Ryan Donk da sarı kart gördü.

10'Serbest vuruş öncesi ceza alanındaki itiş kakışlar sonrası Karabükspor'dan Özgür Yılmaz da sarı kart gördü.

9'Serbest vuruş öncesi ceza alanındaki itiş kakışlar sonrası Galatasaray'dan Maicon sarı kart gördü.

8'Karabükspor'da Osman Çelik ceza alanının hemen dışında kaptırdığı top sonrası Nagatomo'yu düşürdü. Galatasaray son çizgiye yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.

7'İlk atağında golü bulan Galatasaray, oyunun kontrolünü eline almayı başardı.

6'Bafetimbi Gomis bu sezon ligdeki 21. golünü kaydetti.

5'GOL! Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Rodrigues ortaladı, arka direkteki Feghouli'nin kafayla indirdiği topu kale önündeki Gomis tamamladı: 0-1

4'Kage'nin pasıyla sol kanattan hızla ceza alanına sokulan Luis Ibanez'in sert ortasında savunma son anda ön direkte topu karşıladı.

3'Karabükspor ilk iki dakika içerisinde Leandrinho'yla iki kez ofsayta düştü.

2'Karabükspor maça ön alanda baskıyla başladı. İlk dakika itibariyle Galatasaray henüz kendi yarı alanından çıkamadı.