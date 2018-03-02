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42 milyon Euro'luk Jackson Martinez gönderildi

42 milyon Euro'luk Jackson Martinez gönderildi

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42 milyon Euro'luk Jackson Martinez gönderildi

02 Mart 2018 | 19:40

Çin'in Guangzhou Evergrande takımı 2 yıl önce bonservisine 42 milyon Euro ödediği Jackson Martinez ile yolları ayırdı.

42 milyon Euro'luk Jackson Martinez gönderildi

 

Çin'in Guangzhou Evergrande takımı, 2016 ara transfer döneminde Atletico Madrid'den 42 milyon Euro (Yaklaşık 200 milyon TL) bonservis bedeli ödeyerek renklerine kattığı Jackson Martinez'i serbest bıraktı.

Guangzhou Evergrande, Çin Futbol Federasyonu'a bildirdiği 31 kişilik oyuncu listesinde Kolombiyalı golcü Jackson Martinez'i bildirmedi. Porto'da oynadığı 143 maçta 94 gol atarak yıldızını parlatan daha sonra Atletico Madrid formasını giyen Martinez, İspanyol takımıyla 22 maçta 3 gol atabildi.

Bu performans bile Evergrande'nin 31 yaşındaki oyuncuyu i alması için yetti. Ancak Kolombiyalı golcü Uzak Doğu ekibiyle sadece 16 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol atarken; 2 de asist yapabildi. (NTVSpor)

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