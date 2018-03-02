Sneijder: 'Liverpool da istedi ama ben Galatasaray'a gittim'

2009 yılında transfer olduğu İtalyan devi Inter'den o sırada takımın başında olan Andrea Stramaccioni ile anlaşamadığı için 2013 yılında ayrılan Wesley Sneijder, Avrupa'nın birçok takımından teklif almasına rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğini açıkladı.



33 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı ekibi neden seçtiğini şu sözlerle itiraf etti:



"Inter'den ayrıldığımda başta Liverpool olmak üzere Avrupa'nın birçok kulübünden teklif gelmişti ama ben Galatasaray'ı seçtim. 'Neden Liverpool değil de Galatasaray?' diye sürekli soruyorlardı. Galatasaray'ı seçtim çünkü ben kazanan bir oyuncuyum."



Türkiye'de daha fazla şampiyonluk yaşayabileceğini düşündüğünü ve bu nedenle Galatasray'a geldiğini ifade eden Sneijder, "Ben her zaman şampiyonluk için oynuyorum Bu yüzden de Galatasaray'a gittim. Çünkü Galatasaray'da Liverpool'da yaşayacağımdan daha fazla zafer kazanabileceğimi düşünüyordum. Ve doğru seçeneği seçtiğime inanıyorum" şeklinde konuştu.



Türkiye'ye gelmiş olmaktan dolayı hiçbir pişmanlığı bulunmadığını da sözlerine ekleyen Sneijder "Türkiye'de çok güzel yıllar geçirdim" dedi.



Sneijder, Galatasaray'da forma giydiği dönemde 2 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.



KATAR'I SALLIYOR



Sezon başında Fransa'nın Nice takımına transfer olan ve istediği performansa ulaşamayan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, devre arasında geçtiği Katar'ın Al Gharafa ekibinde çıktığı 11 resmi müsabaka 8 gol attı.



Sneijder, Nice'de oynadığı 8 karşılaşmada ise sadece 1 asist yapmıştı.

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