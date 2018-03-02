Anayasa Mahkemesi TFF kararlarına yargı yolunu açacak

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre; Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurul ve organlarının kararlarına ilişkin olarak çıkacak tüm uyuşmazlıkların ilk derece hukuk kurullarında çözümlenmesini ve kurul kararlarına karşı yargı yolunun kapalı olmasını öngören düzenlemeyi iptal etti.



Kararın gerekçesinde, "Anayasa'nın 59. maddesinde spor federasyonlarının yalnızca spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı zorunlu tahkim yoluna başvurulabileceği ve tahkim kurulu kararlarına karşı yargı merciine başvurulamayacağı öngörülmesine rağmen, itiraz konusu kuralda böyle bir ayrım yapılmaksızın ilgili mevzuat ile TFF kurul ve organlarının kararlarına ilişkin olarak çıkacak tüm uyuşmazlıklar bakımından ilk derece hukuk kurullarının münhasıran karar vermekle yetkili kılınması ve ilk derece hukuk kurullarının kararlarına karşı yargı yoluna başvurulmasının engellenmesi,



Anayasa'nın 59. maddesinde yer alan düzenlemeyle bağdaşmadığı gibi ilgililerin mahkemeye erişim hakkını ortadan kaldırmakta ve hak arama hürriyetinin özüne dokunmaktadır" denildi.



İptal kararı 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. Hükümet bu sürede yeni bir yasal düzenleme yapacak. Bir yılı içinde yasal düzenleme yapılmazsa benzer TFF kararlarına karşı yargı yolu açılmış olacak.



SÜREÇ NASIL İŞLİYORDU?

Herhangi bir karar durumunda ilgili oyuncu, yönetici ya da kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ediliyordu. PFDK'nın verdiği cezaya karşın Tahkim Kurulu kararı ya onuyor ya ceza indirimine gidiyor ya da PFDK'nın kararını iptal edebiliyordu. Oyuncu ile kulüp arasındaki problemlerde ise Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, nihai karar mercii oluyordu.