Steven Pienaar futbolu bıraktı



Güney Afrikalı futbolcu Steven Pienaar 35 yaşında futbolu bıraktı. Kariyerinde Borussia Dortmund, Everton, Tottenham ve Sunderland gibi takımların formasını giyen başarılı kanat oyuncusu son olarak Güney Afrika ekibi Bidvest Wits FC’de forma giyiyordu. Güney Afrika Milli Takımı ile 62 maça çıkan Pienaar bu formayla 3 gol, 5 asistlik performans göstermişti.



Everton ile efsaneleşti

Kariyerindeki en büyük sıçramayı İngiliz ekibi Everton ile gösteren Steven Pienaar, Everton formasıyla çıktığı 229 müsabakada 26 gol atıp, 48 asist yaptı. Evertonlı taraftarlar arasında kulübün en efsane oyuncuları arasında gösterilen Güney Afrikalı yıldız, bugün sosyal medyadan yayınladığı videoyla futbolu bıraktığını açıkladı.

PAYLAŞ