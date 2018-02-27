Nasri'yi Sozahdah kardeşler yaktı

1 / 21 Antalyaspor'da geçirdiği yarım sezonun ardından Türkiye macerasına nokta koyan Samir Nasri'nin doping nedeniyle futboldan men cezası alması Avrupalılar'ın da gündemini meşgul ediyor.



2 / 21 Doping cezasının ortaya çıkmasından bir süre önce Kırmızı-Beyazlı kulüple sözleşmesini fesheden ve bu fesih karşılığında hatırı sayılır bir parayı cebine koyan Fransız yıldızla ilgili bir dolu iddia gündeme gelmiş durumda.



3 / 21 İngiliz ve İspanyol basını Samir Nasri'nin geçmişten bu yana yaşadığı ilişkileri mercek altına alarak, yaşanan doping skandalı ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor.



4 / 21 İddialar arasında okların yöneldiği bir hedef iki isim var: Drip doctors - Jamila Sozahdah ve Shakur Sozahdah.



5 / 21 Drip Doctors'un kurucusu olan iki kız kardeşin, sporculara vitamin takviyesi yaparak performanslarını yukarı çekmeye çalıştığı iddia ediliyor.



6 / 21 Ancak bazı iddialara göre vitamin takviyelerinin hepsi masum değil.



7 / 21 Spor dünyası ile yakın ilişki içerisinde olan ikiliden Jamila Sozahdah'ın bir dönem Samir Nasri ile sevgili olması da şüpheleri artırıyor.



8 / 21 İki kardeşin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar da oldukça dikkat çekici.



9 / 21 Zaman zaman spor sahalarından fotoğraflar paylaşan iki kardeşin kalabalık kadın topluluklarında sıkça yer alması ve kendileri gibi seksi kadınlardan paylaşım yapmaları dikkat çekiyor.



10 / 21 İki kardeşin yaptıkları bu paylaşımlarla genç yıldızların dikkatini çektikleri ve bu yolla tanıştıktan sonra iletişime geçtikleri ifade ediliyor.



11 / 21 Sporcularla sosyal medya üzerinden iletişim kurduktan sonra samimileşmeyi tercih eden iki kardeş bazen bu iletişimi daha ileri boyuta taşıyarak sevgili oldukları görülüyor.



12 / 21 Futbolcularla sevgili olduktan sonra popülaritelerini daha da artıran Sozahdah kardeşler, klinikleri için de ciddi bir kazanç kapısı oluşturmuş durumdalar.



13 / 21 Özellikle sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları büyük tartışma konusu.



14 / 21 Samir Nasri'yi Jamila ve Shakur Sozahdah yaktı



15 / 21 Samir Nasri'yi Jamila ve Shakur Sozahdah yaktı



16 / 21 Samir Nasri'yi Jamila ve Shakur Sozahdah yaktı



17 / 21 Samir Nasri'yi Jamila ve Shakur Sozahdah yaktı



18 / 21 Samir Nasri'yi Jamila ve Shakur Sozahdah yaktı



19 / 21 Samir Nasri'yi Jamila ve Shakur Sozahdah yaktı



20 / 21 Samir Nasri'yi Jamila ve Shakur Sozahdah yaktı

