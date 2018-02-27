SPOR
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi statüsünde değişiklik

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi statüsünde değişiklik

Unai Emery: 'Neymar ameliyat olmayacak'

Unai Emery: 'Neymar ameliyat olmayacak'

Demba Ba trafik cezası yedi

Demba Ba trafik cezası yedi

Galatasaray Müzesi'nde Volkan Demirel detayı!

Galatasaray Müzesi'nde Volkan Demirel detayı!

Nasri'yi Sozahdah kardeşler yaktı

9 saat önce

Antalyaspor'da geçirdiği yarım sezonun ardından Türkiye macerasına nokta koyan Samir Nasri'nin doping nedeniyle futboldan men cezası alması Avrupalılar'ın da gündemini meşgul ediyor.

Nasri'yi Sozahdah kardeşler yaktı
1 / 21

Antalyaspor'da geçirdiği yarım sezonun ardından Türkiye macerasına nokta koyan Samir Nasri'nin doping nedeniyle futboldan men cezası alması Avrupalılar'ın da gündemini meşgul ediyor.

2 / 21

Doping cezasının ortaya çıkmasından bir süre önce Kırmızı-Beyazlı kulüple sözleşmesini fesheden ve bu fesih karşılığında hatırı sayılır bir parayı cebine koyan Fransız yıldızla ilgili bir dolu iddia gündeme gelmiş durumda.

3 / 21

İngiliz ve İspanyol basını Samir Nasri'nin geçmişten bu yana yaşadığı ilişkileri mercek altına alarak, yaşanan doping skandalı ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor.

4 / 21

İddialar arasında okların yöneldiği bir hedef iki isim var: Drip doctors - Jamila Sozahdah ve Shakur Sozahdah.

5 / 21

Drip Doctors'un kurucusu olan iki kız kardeşin, sporculara vitamin takviyesi yaparak performanslarını yukarı çekmeye çalıştığı iddia ediliyor.

6 / 21

Ancak bazı iddialara göre vitamin takviyelerinin hepsi masum değil.

7 / 21

Spor dünyası ile yakın ilişki içerisinde olan ikiliden Jamila Sozahdah'ın bir dönem Samir Nasri ile sevgili olması da şüpheleri artırıyor.

8 / 21

İki kardeşin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar da oldukça dikkat çekici.

9 / 21

Zaman zaman spor sahalarından fotoğraflar paylaşan iki kardeşin kalabalık kadın topluluklarında sıkça yer alması ve kendileri gibi seksi kadınlardan paylaşım yapmaları dikkat çekiyor.

10 / 21

İki kardeşin yaptıkları bu paylaşımlarla genç yıldızların dikkatini çektikleri ve bu yolla tanıştıktan sonra iletişime geçtikleri ifade ediliyor.

11 / 21

Sporcularla sosyal medya üzerinden iletişim kurduktan sonra samimileşmeyi tercih eden iki kardeş bazen bu iletişimi daha ileri boyuta taşıyarak sevgili oldukları görülüyor.

12 / 21

Futbolcularla sevgili olduktan sonra popülaritelerini daha da artıran Sozahdah kardeşler, klinikleri için de ciddi bir kazanç kapısı oluşturmuş durumdalar.

13 / 21

Özellikle sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları büyük tartışma konusu.

14 / 21

Samir Nasri'yi Jamila ve Shakur Sozahdah yaktı

15 / 21

Samir Nasri'yi Jamila ve Shakur Sozahdah yaktı

16 / 21

Samir Nasri'yi Jamila ve Shakur Sozahdah yaktı

17 / 21

Samir Nasri'yi Jamila ve Shakur Sozahdah yaktı

18 / 21

Samir Nasri'yi Jamila ve Shakur Sozahdah yaktı

19 / 21

Samir Nasri'yi Jamila ve Shakur Sozahdah yaktı

20 / 21

Samir Nasri'yi Jamila ve Shakur Sozahdah yaktı

21 / 21

Samir Nasri'yi Jamila ve Shakur Sozahdah yaktı

Anahtar Kelimeler:
Futbol
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.