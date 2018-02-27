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Nasri'yi Sozahdah kardeşler yaktı
9 saat önce
Antalyaspor'da geçirdiği yarım sezonun ardından Türkiye macerasına nokta koyan Samir Nasri'nin doping nedeniyle futboldan men cezası alması Avrupalılar'ın da gündemini meşgul ediyor.
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Antalyaspor'da geçirdiği yarım sezonun ardından Türkiye macerasına nokta koyan Samir Nasri'nin doping nedeniyle futboldan men cezası alması Avrupalılar'ın da gündemini meşgul ediyor.
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Doping cezasının ortaya çıkmasından bir süre önce Kırmızı-Beyazlı kulüple sözleşmesini fesheden ve bu fesih karşılığında hatırı sayılır bir parayı cebine koyan Fransız yıldızla ilgili bir dolu iddia gündeme gelmiş durumda.
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İngiliz ve İspanyol basını Samir Nasri'nin geçmişten bu yana yaşadığı ilişkileri mercek altına alarak, yaşanan doping skandalı ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor.
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İddialar arasında okların yöneldiği bir hedef iki isim var: Drip doctors - Jamila Sozahdah ve Shakur Sozahdah.
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Drip Doctors'un kurucusu olan iki kız kardeşin, sporculara vitamin takviyesi yaparak performanslarını yukarı çekmeye çalıştığı iddia ediliyor.
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Spor dünyası ile yakın ilişki içerisinde olan ikiliden Jamila Sozahdah'ın bir dönem Samir Nasri ile sevgili olması da şüpheleri artırıyor.
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Zaman zaman spor sahalarından fotoğraflar paylaşan iki kardeşin kalabalık kadın topluluklarında sıkça yer alması ve kendileri gibi seksi kadınlardan paylaşım yapmaları dikkat çekiyor.
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İki kardeşin yaptıkları bu paylaşımlarla genç yıldızların dikkatini çektikleri ve bu yolla tanıştıktan sonra iletişime geçtikleri ifade ediliyor.
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Sporcularla sosyal medya üzerinden iletişim kurduktan sonra samimileşmeyi tercih eden iki kardeş bazen bu iletişimi daha ileri boyuta taşıyarak sevgili oldukları görülüyor.
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