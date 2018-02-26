Cansu Taşkın'dan Cristiano Ronaldo itirafı!

1 / 19 23 yaşındaki model Cansu Taşkın, Yılmaz Vural ve Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.



2 / 19 Fanatik'e konuşan genç model, "Ronaldo bana Instagram üzerinden mesaj göndermiş. Ben tabii ki şok oldum. Beni Madrid'e davet etti ama gitmedim" dedi.



3 / 19 İşte o röportajdan öne çıkanlar...



4 / 19 Hak verirsiniz ki dünyaca ünlü olabilir ama benim gitmem doğru olmazdı. Ardından filminin galasına Londra’ya davet etti ona da gitmedim. Gitmediğim için de araya soğukluk girdi. Şimdi kendisi çoluğa çocuğa karışmış artık. Ama hala bir arkadaşlığımız var.



5 / 19 Arada sırada konuşuyoruz ama öyle bir ilişki durumu yok. Zaten hayatında biri var ve ben öyle bir insan değilim.



6 / 19 Türkiye'deki en yakışıklı futbolcu sizce kim?

Türkiye'de var mı ya? Kendi takımımdan bulayım o zaman. Birinci sırada Volkan Demirel, ikinci sırada Burak Yılmaz. Türkiye’den ayrılmış olsa da üçüncü Sneijder. Tabii Alex ilk sırada ama şu an Türkiye’de olmadığı için onu söylemiyorum.

7 / 19 Yılmaz Vural’la ilgili çıkan haberlere ne diyorsunuz?

Bu haber çıktığında Yılmaz ağabey beni aradı, konuştuk. Yılmaz ağabeyin ailesi ve benim ailem senelerdir tanışıyor. Yılmaz ağabey benim babam gibidir.

8 / 19 Teknik direktör olsanız kalede ve forvette kimi oynatırdınız?

Kalede Rüştü net! Tek geçerim. Forvette de Ronaldo, Burak Yılmaz.

9 / 19 Çok düzgün bir fiziğe sahipsiniz bu konuda nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Aslında ben küçükken de zayıftım. Bu yaştaki ve küçüklüğümdeki vücudumu çok ayırt edemiyorlar. Bazı insanlar 'photoshop' diyor. Gerçekte beni gördüklerinde ise ‘estetik’ diyor. Yani bunlarla uğraşıyorum.

10 / 19 Şu anda hayatınızda biri var mı?

Hayatımda 3 sene önce biri vardı ama ben o ilişkimden sonra kalbimi kapattım. Çünkü aldatma durumları oldu. Bu yüzden erkeklere güvenemiyorum.

11 / 19 Hayatınıza giren erkek nasıl olmalı?

Aldatmayan... İhaneti kabul edemem. Zaten hiçbir kadın kabul edemez. Değer vermesi gerek, kalbinin temiz olması gerek... Onun dışında pek bir beklentim yok.

12 / 19 Evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben son ilişkimden sonra kendime bir çizgi çektim. Evlilikmiş, ilişkiymiş aman aman almayayım.

13 / 19 Kıvanç Tatlıtuğ'u beğendiğinizi söylemiştinız, sarışınlardan mı hoşlanıyorsunuz?

Esmer de olabilir fark etmez, kalbi güzel olsun. Kıvanç'ı hem karakter hem de oyunculuk olarak tek geçiyorum.

14 / 19 Şarkıcı olarak da Tarkan’ı beğeniyorum. Çocuğu olacakmış duyunca çok sinirlendim. Sen Tarkan’sın baba olamazsın.



15 / 19 Cansu Taşkın: 'Ronaldo ile hala konuşuyoruz'



16 / 19 Cansu Taşkın: 'Ronaldo ile hala konuşuyoruz'



17 / 19 Cansu Taşkın: 'Ronaldo ile hala konuşuyoruz'



18 / 19 Cansu Taşkın: 'Ronaldo ile hala konuşuyoruz'

