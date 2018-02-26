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UEFA, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 4'e çıkartacak

26 Şubat 2018 | 20:31

UEFA’nın bugün Slovakya’da yapılan kongresinde adeta devrim niteliğinde kararlar açıklandı. VAR sisteminin Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmayacağının belirtilmesinin ardından oyuncu değişikliği sayısının 3'ten 4'e çıkacağı ifade edildi.

UEFA, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 4'e çıkartacak

UEFA Başkanı Alexander Ceferin’in açıkladığı kararlar arasında en önemlisi ise ‘oyuncu değişikliği’ kuralı için belirtildi.

Yine Başkan Ceferin tarafından yapılan açıklamada değişiklik sayısının artacağı ifade edildi. Mevcut 3 oyuncu değişikliğinin 4’e çıkacağı kaydedildi.

Bu kararın altında yatan sebep olarak, futbolcuların sağlığının koruma altına alınması ve takımlara daha rahat bir kadro kurma, kullanma şansı verilmesi gösterildi.

(Skorer)

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