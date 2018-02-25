Beşiktaş - Fenerbahçe U21 derbisinde skandal

Beşiktaş U21 takımı ile Fenerbahçe U21 takımı karşılaşıyor. Maçın hakemi ilk yarıda skandal bir karar verdi.



Maçın 37. dakikasında Fenerbahçeli oyuncu Adenis Shala, taç çizgisi üzerinde rakibine kasti tekme atarak faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi bu hareket sonrasında Shala'ya sarı kart gösterdi. Faul videosunun sosyal medyaya düşmesi sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar büyük tepki gösterdi.



Bu arada karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Siyah-Beyazlı takımın gollerini Süleyman, Mertcan ve Gani kaydetti.

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