Beşiktaş Fenerbahçe canlı izle - Beinsport stream – alternatif kanallar)

2017-2018 Süper Lig sezonunda şampiyonluk yarışı kıran kırana geçiyor. 4 takım da birbirlerini o kadar yakından takip ediyorlar ki en ufak puan kaybında sıralamalar değişiyor. Bu nedenle bugünkü derbi yani Beşiktaş Fenerbahçe maçı daha da önemli. İki tarafın da puan kaybına tahammülü yok. Beşiktaş, Bayern Münih maçı sonrası moral ve avantaj peşinde. Fenerbahçe de son haftalardaki iyi gidişini sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

BJK – FB maçı siyah beyazlıların Vodafone Park stadında saat 19.00'da başlayacaj. Beinsports 1 kanalından canlı yayımlanacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır ve ekibi yönetecek. Bu maç iki takımın Süper Lig'deki 124. Randevusu olacak. Beşiktaş'ın bu karşılaşmalarda 38, Fenerbahçe'nin ise 46 galibiyeti bulunuyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME

Beşiktaş FB maçı Türkiye'de Beinsports (eski Digitürk) üyeliği ile canlı izlenebilir. Halihazırda bir Beinsports üyeliğiniz olmasa da derbi için tek maçlık üyelik satın alabilir ve Beşiktaş Fenerbahçe maçını resmi canlı stream ile izleyebilirsiniz.

ALTERNATİF KANALLAR

Türkiye'de değil de yurtdışında ikamet ediyorsanız Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz canlı izleyebileceğiniz başka alternatifler bulunmaktadır. Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya gibi ülkelerde o ülkenin SportKlub 2 kanalından maç canmlı izlenebilir. Bunun dışında ABD, Yeni Zelanda, Avustralya, Fransa'da da o ülkede faaliyet gösteren Beinsports'tan izlenebilir.

TAKIMLARIN SON DURUMU

Fenerbahçe son haftalarda istikrarlı bir grafik yakaladı. Son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Son 3 maçtır da zorlu karşılaşmalardan 3 puan ile ayrılmayı bildi. Beşiktaş ligde sıkıntılar yaşıyor. Ligde son 4 maçta aldığı 2 beraberlik sonrası Şampiyonlar Ligi'nde moral bozucu bir yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'de derbi maç öncesi iki eksik futbolcu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, bugün derbide forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri - Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano - Hutchinson, Tolgay - Quaresma, Oğuzhan, Babel - Love

FENERBAHÇE: Volkan - Isla, Neustadter, Neto, İsmail - Josef, Mehmet Topal - Dirar, Giuliano, Chahechouhe - Fernandao