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Avrupa futbolunda derbi haftası!
2 saat önce
Avrupa futbolunda bu hafta birbirinden önemli maçlar oynanacak.
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Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde bu pazar günü, taraftarları heyecanlandıracak önemli maçlar oynanacak.
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İngiltere Premier Lig'de 28. haftanın en önemli maçında, şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Manchester United, Old Trafford Stadı'nda TSİ 17.05'te Chelsea'yi ağırlayacak.
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Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak İngiltere Ligi Kupası finalinde ise Manchester City ile Arsenal, TSİ 19.30'da kozlarını paylaşacak.
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İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında ise milli futbolcu Cengiz Ünder'in üstün performansının yardımıyla son 3 lig maçını kazanan Roma, Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.45'te Milan'ı konuk edecek.
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren ikinci sıradaki Atletico Madrid ise Sevilla deplasmanında puan arayacak. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.
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Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Olympique Marsilya'yı TSİ 23.00'te evinde ağırlayacak.
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