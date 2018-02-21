Arshavin’in eşi 'tehdit'ten hapis yatabilir

Futbol kariyerini Kazakistan’da sürdüren Arsenal’in eski yıldızı Andrey Arshavin’in eşi Alisa’yı, yaptığı bir paylaşım nedeniyle zor günler bekliyor. Manken Olga Semyonova ile Andrey Arshavin’in birlikte görüldüğü bir video üzerine çılgına dönen Alisa’nın, tehdit dolu mesajları nedeniyle hapis cezası alabileceği konuşuluyor.



Andrey Arshavin’in Olga Semyonova’ya sarıldığı bir video sonrası Kazak mankene “Senin parmaklarını keserim” şeklinde mesaj atan Alisa’nın başı belaya girebilir. Olga Semyonova, kendisini tehdit eden Alisa Arshavin hakkında polise şikayette bulundu. Alisa Arshavin’in sadece tek bir mesaj atmadığını da belirten Olga Semyonova, iddialarını şu sözlerle ifade etti:



“Video sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Adrey Arshavin’in eşi bana ‘Sen ne yaptığını sanıyorsun? Senin uyuşturucu kaçakçısı olduğunu söyleyerek Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından hapse atılmanı sağlarım’ dedi. Daha sonra bana kendisini federal ajan olarak tanıtarak mesajlar atmaya devam etti. Almata’daki herkesin kocası ile birlikte olmak istediğini sanıyor. Kısa zamanda Kazakistan’a geleceğini söyleyerek bana olacaklar nedeniyle iyi şanslar diledi. Kimse beni küçük düşüremez, korkutmaya çalışamaz ve tehdit edemez. Bu işin peşini bırakmayacağım. Tehditleri nedeniyle polise başvurdum.”



ALISA ARSHAVIN İDDİALARA YANIT VERDİ

Kazakistanlı model Olga Semyonova’nın kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Alisa Arshavin, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Söylenenlerin doğru olmadığını belirten Alisa Arshavin, Olga Semyonova’nın gündeme gelmek için bu yola başvurduğunu ve başarılı olduğunu söyledi. Alisa Arshavin “Eşinin de bu yaşananlar sonrası şoke oldu” ifadelerini kullandı. (Skor)

PAYLAŞ