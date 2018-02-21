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Jordan Carver, Marco Reus'a çok konuşulacak bir teklif yaptı
3 saat önce
Ünlü Alman model Jordan Carver, Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Marco Reus'a çok konuşulacak bir teklif yaptı.
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Almanya'da 540 bin Euro trafik cezasına çarptırılınca gündemin ilk sırasına oturan Reus'a yardım eli uzatan ilk isim Carver oldu.
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Carver, twitter hesabından Marco Reus'a seslenerek, "özel şoförün olabilirim" mesajı gönderdi.
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Ünlü model, twitter mesajında, "Sevgili Marco, senin 7/24 şoförün olabilirim. Fakat şu şartımı kabul etmelisin:
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Borussia Dortmund'u bırakıp Bayern Münih'e geçecek ve hayranı olacaksın" ifadelerini kullandı.
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Twitter'da 125 binden fazla takipçisi olan 28 yaşındaki modelin bu teklifi, takipçileri arasında da tartışma yarattı.
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