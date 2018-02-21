Jordan Carver, Marco Reus'a çok konuşulacak bir teklif yaptı

1 / 9 Almanya'da 540 bin Euro trafik cezasına çarptırılınca gündemin ilk sırasına oturan Reus'a yardım eli uzatan ilk isim Carver oldu.

3 / 9 Ünlü model, twitter mesajında, "Sevgili Marco, senin 7/24 şoförün olabilirim. Fakat şu şartımı kabul etmelisin:

4 / 9 Borussia Dortmund'u bırakıp Bayern Münih'e geçecek ve hayranı olacaksın" ifadelerini kullandı.