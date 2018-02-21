SPOR
Süper Lig 59 yaşında

Süper Lig 59 yaşında

Giuliano'nun vurduğu gol oldu

Giuliano'nun vurduğu gol oldu

Messi listeye Chelsea'yi de ekledi

Messi listeye Chelsea'yi de ekledi

Bayern Münih'te galibiyet sonrası Robben krizi

Bayern Münih'te galibiyet sonrası Robben krizi

Jordan Carver, Marco Reus'a çok konuşulacak bir teklif yaptı

3 saat önce

Ünlü Alman model Jordan Carver, Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Marco Reus'a çok konuşulacak bir teklif yaptı.

Jordan Carver, Marco Reus'a çok konuşulacak bir teklif yaptı
1 / 9

Almanya'da 540 bin Euro trafik cezasına çarptırılınca gündemin ilk sırasına oturan Reus'a yardım eli uzatan ilk isim Carver oldu.

2 / 9

Carver, twitter hesabından Marco Reus'a seslenerek, "özel şoförün olabilirim" mesajı gönderdi.

3 / 9

Ünlü model, twitter mesajında, "Sevgili Marco, senin 7/24 şoförün olabilirim. Fakat şu şartımı kabul etmelisin:

4 / 9

Borussia Dortmund'u bırakıp Bayern Münih'e geçecek ve hayranı olacaksın" ifadelerini kullandı.

5 / 9

Twitter'da 125 binden fazla takipçisi olan 28 yaşındaki modelin bu teklifi, takipçileri arasında da tartışma yarattı.

6 / 9

Jordan Carver'ı takip eden Borussia Dortmund ve Bayern Münih'li futbolseverler sosyal medya üzerinden tartıştı.

7 / 9

Marco Reus ise henüz güzel modelin teklifine yanıt vermiş değil!

8 / 9

9 / 9

Anahtar Kelimeler:
Futbol
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.