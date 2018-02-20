PFDK Abdullah Yılmaz'a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, A klasman hakemi Abdullah Yılmaz'a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen Abdullah Yılmaz'a Merkez Hakem Kurulu Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği bildirildi.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Menemen Belediyespor ile Afjet Afyonspor maçına atanan hakem Abdullah Yılmaz, maçın ardından istifa ettiğini açıklamıştı.



Abdullah Yılmaz, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun sözleri üzerine hakemliği bıraktığını söylemişti



İşte Abdullah Yılmaz'ın Yusuf Namoğlu'nun kendisine söylediği sözleri açıkladığı istifa mektubu...



''Menemenspor-Afjet Afyonspor müsabakası ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından 2 defa cep telefonumdan arandım. Cevapsız çağrılarını gördüğümde kendisini aradım. Daha önce Menemen müsabasını yönettiğimi ve Menemen cephesinin tepkilerini olmuştu diye belirtti. Bu sebeple doğru dürüst maç yönet, maça MHK üyesi gönderip izleteceğim. Bu maçtaki yönetimine göre bir daha maç alamazsın. Alemi cihan olsan alamazsın. Maçın yönetimine göre geleceğini şekillendireceğim."