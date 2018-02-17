MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan Abdullah Yılmaz ve tehdit açıklaması!

TFF 2. Lig kırmızı grupta zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Afjet Afyonspor, Menemen Belediyespor’u konuk edecekken, maçın hakemi Abdullah Yılmaz olarak atanmıştı. 2016-2017 futbol sezonununda play-off maçında Menemen Belediyespor- Gümüşhanespor maçını yöneten Abdullah Yılmaz’a Menemen, cephesinden büyük eleştiri gelmişti.



YUSUF NAMOĞLU TEHDİT ETTİ İDDİASI!

Menemenspor’un maçında gidecek hakemler içerisinde, Menemenspor’un tepki göstereceği tek isim Abdullah Yılmaz’dı. Yılmaz’ın Spor Toto 1. Lig hakemi olması üzerine 2. Lig’de bir maç alması şaşkınlık uyandırırken, Menemen cephesi sosyal medya hesabından Abdullah Yılmaz’a sert ifadelerde bulundu ve Yılmaz’ı istemedikleri belirttiler. Ardından Abdullah Yılmaz, MHK başkanı Yusuf Namoğlu ile konuşurken, Namoğlu, Yılmaz’a tehditler savurdu.



MHK Başkanı, Yusuf Namoğlu’nun Abdullah Yılmaz’ı tehdit etmesi üzerine Abdullah Yılmaz, hakemliği yazdığı dilekçe ile bıraktığını açıkladı.



İşte Abdullah Yılmaz’ın yazdığı dilekçe:



Müsabakasıyla ilgili olarak MHK Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından 2 defa cep telefonumdan arandım. Cevapsız çağrılarımı gördüğümde kendisini aradım. Daha önce Menemen müsabakası yönettiğimi ve Menemen cephesinin tepkileri olmuştu diye belirtti. Bu sebeple doğru dürüst maç yönet, maça MHK üyesi gönderip izleteceğim. Bu maçtaki yönetimie göre bir daha maç alamazsın. Allemi cihan olsan alamazsın. Maçın yönetimine göre geleceğini şekillendireceğim. Bizim sorumluluğumuz sadece Allah’a karşıdır.



Bu yapmış olduğu tehditkar konuşmaları, MHK Başkanı’nın müsabakaya 48 saatten az kaldıığı sürede söylemesi sbebiyle 22 yıldır adaletle icra etmiş olduğum hakemlik kariyerimi noktalıyorum.



YUSUF NAMOĞLU KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Bugün bazı gazete ve haber sitelerinde yer alan “Namoğlu hakemi tehdit etti” başlıklı haber ve yorumlar, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda gerçeği yansıtmamaktadır. A Klasmanı hakemi Abdullah Yılmaz;



1. 23 Aralık 2017 tarihinde görevlendirildiği Eskişehirspor – Adanaspor A.Ş. TFF 1. Lig müsabakası sonunda stadyum koridorlarında hakem soyunma odasına giderken, yaklaşık 1-1,5 metre arkasında kendisine hakaret eden yöneticilere duyarsız kaldığı ve Federasyon Temsilcilerinin cep telefonu ile belirlediği olay görüntülerine rağmen konuyu raporlamadığı anlaşıldığından kendisi telefonla uyarılmış, bu konudaki sözlü savunması tarafımızdan gerçekçi bulunmamıştır.



2. Abdullah Yılmaz, 4 Şubat 2018 tarihinde görevlendirildiği MKE Ankaragücü – Tetiş Yapı Elazığspor TFF 1. Lig müsabakasına görevlendirilmiş, müsabakası öncesindeki seremoninin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan ve ülkemizin UEFA 2024 adaylığı tanıtım sloganı ile ilgili panoların (tobleronların) arkasında yapılması gerekirken panoların önünde yapılmış olmakla, naklen yayın kapsamında amaçlanan tanıtım gerçekleşmemiştir.



Hakemin, Federasyon Temsilcisinin müdahalesi ve Dördüncü Hakemin iki kez uyarısına rağmen kulaklığını takmadığından uyarıyı anlamadığı görülmüştür.



3. Ayrıca bu müsabakada 9.15 metre mesafe belirlemede uygulanan işaret spreyini kullanmaması, Ankara’da bir hakemden temin etme gayreti de göstermemesi nedeniyle yazılı savunması alınmış ve savunma da Kurulumuzca uygun bulunmamıştır.



Sonuç olarak;



TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un ilk iki sırasında yer alan Menemen Belediyespor – Afjet Afyonspor müsabakasının önemi gözetilerek bir üst klasmandan görevlendirilen Abdullah Yılmaz, yukarıda belirtilen açıklamaların içeriğinden de anlaşılacağı üzere, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından müsabaka gününden 2 gün önce telefonla aranmış, karşılaşmanın önemine yönelik dikkati çekilmiştir.



Önceki müsabakalardaki konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanan hataları hatırlatılarak bu müsabakayı küçümsememesi gerektiği, bu müsabakaya gözlemci ile birlikte ayrıca MHK Üyesi Erol Ersoy’un da görevlendirileceği, performansının bundan sonraki görevlendirmeleri etkileyeceği cihetle özenli olması gerektiği iletilmiştir.



Bu gerçekler doğrultusunda Abdullah Yılmaz’ın tehdit edilmesi söz konusu olmadığı gibi, istifasının aynı anda Hakem İşleri Müdürlüğü ile birlikte medyada bazı kişilere gönderilmesi, son günlerde kurulumuza yönelik gerçek dışı açıklama ve yorumların kaynaklarının ortaya çıkması bakımından oldukça düşündürücüdür.



Ayrıca Federasyonumuz konuyla ilgili bir soruşturma da başlatmıştır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



Yusuf NAMOĞLU



Merkez Hakem Kurulu Başkanı

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