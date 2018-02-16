Yusuf Namoğlu tehdit etti, Abdullah Yılmaz hakemliği bıraktı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Afjet Afyonspor, Menemen Belediyespor'u konuk edecekken, maçın hakemi Abdullah Yılmaz olarak atandı.



2016-2017 futbol sezonunda play-off maçında Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor maçını yöneten Abdullah Yılmaz'a Menemen cephesinden büyük eleştiri gelmişti.



Menemenspor'un maçında gidecek hakemler içerisinde, Menemenspor'un tepki göstereceği tek isim Abdullah Yılmaz'dı. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun Abdullah Yılmaz'ı tehdit etmesi üzerine Abdullah Yılmaz, hakemliği yazdığı dilekçe ile bıraktığını açıkladı. (Fanatik)

PAYLAŞ