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Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan istifa etti

Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan istifa etti

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Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan istifa etti

15 Şubat 2018 | 11:40

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa etti.

Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan istifa etti

 

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'da, sezon başında göreve getirilen teknik direktör Ali Tandoğan ile yollar ayrıldı. Tandoğan, üst üste alınan Ottocool Karagümrük ve Konya Anadolu Selçukspor mağlubiyetlerinin ardından istifa kararı aldı. Şanlıurfaspor Yönetim Kurulunun, Tandoğan'ın istifasını kabul ettiği belirtildi.

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