Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

Paraguay'da skandal bir gerçek ortaya çıktı. Paraguay 2. Ligi takımlarından Rubio Nu'nun başkanı Antiono Gonzalez ve futbolcu Bernardo Gabriel Caballero'nun ilişkisi, basına sızdırıldı.



Takım başkanı ve futbolcunun gizli aşk yaşadığı ortaya çıkarken yaşanan bu skandal, Paraguay'da gündem oldu. Rubio Nu Başkanı Antonio Gonzalez, olayın ardından Paraguay basınına yaptığı açıklamada ''Açık olmak gerekirse Caballero ile birlikte olduk. Benim için çok özeldi. Benim yoldaşımdı. Tüm önceliklere sahipti. Sürmeye tahmin edemeyeceği arabalar aldım'' derken ilişkiyi onaylayan sözler kullandı. (Sporx)

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