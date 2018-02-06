1 / 26 Bayern Münih'in yıldızı James Rodriguez ile yaz aylarında boşanan Daniela Ospina, yeni hayatına çabuk alıştı.



2 / 26 6 yıllık evliliklerini ihanet gerekçesiyle sona erdiren Daniela Ospina, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



3 / 26 Son olarak sosyal medyada iç çamaşırlı pozlarını paylaşan ve 170 bin beğeni alan Daniela, yeni hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.



4 / 26 25 yaşındaki eski voleybolcu ve bir çocuk annesi Daniela Ospina, "Hayal ettiğiniz her şeyi mutlaka hak ediyorsunuzdur" diyerek sözlerine başladı ve şöyle devam etti.



5 / 26 "Tek istediğimiz kızımızı korumak. Onu dünyaya getirmeye karar verdiğimizde bir ömür boyu sorumluluk sahibi olacağımızı biliyorduk"



6 / 26 "Aramızda olan şeylerin kızımızı etkilemesine izin vermek istemiyoruz. Her şeye rağmen James ile birbirimize saygı duyuyoruz ve kızımızın sorun yaşamaması için ilişkimizi mümkün olduğunca iyi seviyede tutmaya çalışıyoruz"



7 / 26 Daniela Ospina ayrıca, Arsenal forması giyen David Ospina'nın da kardeşi.



8 / 26 İşte 25 yaşındaki eski voleybolcunun dikkat çeken pozları...



9 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı



10 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı



11 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı



12 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı



13 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı



14 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı



15 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı



16 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı



17 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı



18 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı



19 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı



20 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı



21 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı



22 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı



23 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı



24 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı



25 / 26 Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

