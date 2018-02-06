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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

6 saat önce

İhanet nedeniyle Bayern Münih'in yıldızı James Rodriguez ile boşanan Daniela Ospina, yeni hayatında bir hayli mutlu.

Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı
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Bayern Münih'in yıldızı James Rodriguez ile yaz aylarında boşanan Daniela Ospina, yeni hayatına çabuk alıştı.

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6 yıllık evliliklerini ihanet gerekçesiyle sona erdiren Daniela Ospina, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Son olarak sosyal medyada iç çamaşırlı pozlarını paylaşan ve 170 bin beğeni alan Daniela, yeni hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

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25 yaşındaki eski voleybolcu ve bir çocuk annesi Daniela Ospina, "Hayal ettiğiniz her şeyi mutlaka hak ediyorsunuzdur" diyerek sözlerine başladı ve şöyle devam etti.

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"Tek istediğimiz kızımızı korumak. Onu dünyaya getirmeye karar verdiğimizde bir ömür boyu sorumluluk sahibi olacağımızı biliyorduk"

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"Aramızda olan şeylerin kızımızı etkilemesine izin vermek istemiyoruz. Her şeye rağmen James ile birbirimize saygı duyuyoruz ve kızımızın sorun yaşamaması için ilişkimizi mümkün olduğunca iyi seviyede tutmaya çalışıyoruz"

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Daniela Ospina ayrıca, Arsenal forması giyen David Ospina'nın da kardeşi.

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İşte 25 yaşındaki eski voleybolcunun dikkat çeken pozları...

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

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Daniela Ospina'ya boşanmak yaradı

Anahtar Kelimeler:
Futbol
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