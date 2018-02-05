Kastamonuspor kulüp müdürü ve futbolcusuna silahlı saldırı!

TFF 2. Lig takımlarından Kastamonuspor'da olay! Kulüp binasında yaşanan olayın ardından Kulüp Müdürü Eren Uzun ile futbolcu Salih Sefercik'in ayaklarından vurulduğu öğrenildi.



Fanatik'in haberine göre, daha önce kulüpte masörlük yapan, işten çıkarılan fakat İŞKUR başvurusu sonrası nedeniyle yeniden göreve başlayan Emre isimli bir şahısın Kulüp Müdürü Eren Uzun ile futbolcu Salih Sefercik'i ayaklarından vurduğu öne sürüldü. Saldırının ardından Eren Uzun ile Salih Sefercik acil olarak hastaneye kaldırıldı.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor bu hafta oynadığı maçta Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 mağlup etti. Kastamonuspor ligde 20. haftanın sonunda 29 puanla 9. sırada yer alıyor.

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