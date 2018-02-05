1 / 25 Golcü oyuncunun son olarak Nara'yı Instagram'dan takip etmeyi bırakması ayrılık dedikodularını iyice güçlendirdi.



2 / 25 Özellikle Nara'nın Instagram'dan paylaştığı bir gönderinin altına "Aşk, mesafeyle ölçülür" mesajı yazması ikili arasındaki köprülerin iyice atıldığı yorumlarına neden oldu.



3 / 25 Icardi'yle 2014 yılında dünya evine giren Nara, daha önce de Icardi'nin takım arkadaşı Maxi Lopez'le evliydi.



4 / 25 Maxi Lopez'le olan evliliğinden üç çocuğu olan Nara'nın Icardi'yle tanışması ise çok ilginç bir biçimde olmuştu.



5 / 25 Icardi, daha sonra yazdığı otobiyografisinde Nara'yla ilişkisi başladıktan sonra Maxi Lopez'le aralarının bozulduğunu ve Lopez'in bir defasında kendisinin elini sıkmadığını yazmıştı.



6 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



7 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



8 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



9 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



10 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



11 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



12 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



13 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



14 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



15 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



16 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



17 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



18 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



19 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



20 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



21 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



22 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



23 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!



24 / 25 Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor iddiası!

