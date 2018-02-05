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Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor!
2 saat önce
Inter'in yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin model eşi Wanda Nara'dan boşanacağı konuşuluyor. Wanda Nara, daha önce Icardi'nin Inter'den takım arkadaşı Maxi Lopez ile evliydi. İkili Wanda Nara ve Maxi Lopez'in evli olduğu dönemde ilişki yaşamaya başlamış ve bu skandalın ardından Maxi Lopez eşinden ayrılmıştı.
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Golcü oyuncunun son olarak Nara'yı Instagram'dan takip etmeyi bırakması ayrılık dedikodularını iyice güçlendirdi.
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Özellikle Nara'nın Instagram'dan paylaştığı bir gönderinin altına "Aşk, mesafeyle ölçülür" mesajı yazması ikili arasındaki köprülerin iyice atıldığı yorumlarına neden oldu.
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Icardi'yle 2014 yılında dünya evine giren Nara, daha önce de Icardi'nin takım arkadaşı Maxi Lopez'le evliydi.
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Maxi Lopez'le olan evliliğinden üç çocuğu olan Nara'nın Icardi'yle tanışması ise çok ilginç bir biçimde olmuştu.
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