Fenerbahçe’den TFF ve MHK’ya zehir zemberek sözler!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yayınladığı yazı ile son haftalarda yaşanan hakem hatalarına dikkat çekti. Sarı lacivertli kulübün yayınladığı bildiride, “Karşı karşıya kaldığımız sorun, ‘Türk Futbolu’nun Dizayn’ edilmesi sorunudur” denildi.



İşte o açıklama:



Geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçında, dün akşam ise evimizde Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maç sırasında müsabaka hakemlerinin vermedikleri kırmızı kartlar ile müsabaka sonucuna nasıl doğrudan etki ettiklerini tüm kamuoyu izlemiştir. Karşı karşıya olduğumuz sorun “hakem hatası” şeklinde izahı mümkün olmayan bir sorundur. Karşı karşıya kaldığımız sorun, “Türk Futbolu’nun Dizayn” edilmesi sorunudur.



Kamuoyunun malumu olduğu üzere ligin ilk yarısı devam ederken Kulüpler Birliği tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyaret yapılmıştır. Söz konusu ziyarette “Türk Futbolu'nu Dizayn Faaliyetleri” örnekleri ile TFF Başkanına ve Yönetim Kuruluna aktarılmış, başta MHK ve Temsilciler Kurulu olmak üzere TFF kurullarının yanlı kararları tek tek izah edilmiştir. Bu toplantıda TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli'nin, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nun TFF Kurullarına nasıl müdahale ettikleri ve Türk Futbol İklimini nasıl bozdukları yine örnekleri ile anlatılmıştır. Bu toplantıda, FETÖ'nün TFF Temsilciler Kurulundaki ve hakem camiasındaki gücünü sürdürdüğü ve TFF'de yeterince FETÖ temizliği yapılmadığı anlatılmış ve FETÖ'nün Türk Futbolundan atılamadığı sürece toplumsal memnuniyetsizliğe sebebiyet veren TFF kaynaklı hadiselerin sona ermeyeceği kendilerine ikaz edilmiştir. Bunun için kısa süre içinde TFF'de etkili bir FETÖ temizliği yapılması, başta MHK olmak üzere TFF kurullarının değiştirilmesi, şaibeli hakemler ile yolların ayrılması ve VAR sistemine bir an önce geçilerek toplumsal memnuniyetsizliklerin önüne geçilmesi istenmiştir. TFF Başkanı da bu talepleri en geç lig arasında değerlendireceği ve gerekli tasarrufların yapılacağı sözünü vermiştir.

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