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Advocaat yeni transferi tanımadı: Bu kim?

02 Şubat 2018 | 21:03

Hollanda Ligi takımlarından Sparta Rotterdam'da görev alan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, yeni transfer edilen Jannik Huth için "Bu kim?" ifadesini kullandı.

Advocaat yeni transferi tanımadı: Bu kim?

Emekli olduğunu açıkladıktan sonra Sparta Rotterdam'ın başına geçen Hollandalı teknik adam, devre arası transfer döneminde Mainz'den transfer edilen Jannik Huth'u tanımadığını söyledi.

"BU ADAM KİM?"
Advocaat, "Bu adam kim, tanımıyorum. Artık her şey menajerler üzerinden dönüyor ama scout sistemi ile yapılmalı. Bu transfer de menajerler üzerinden yapılmıştır" sözlerini kullandı. (Sporx)

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