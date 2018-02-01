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Arjantin'de maçın hakemini kaskla bayılttılar!

01 Şubat 2018 | 16:58

Arjantin’de inanılmaz bir hakem skandalı yaşandı. Arjantin 4. liginde Soriano ile Rio Negro takımları arasında yapılan maçın uzatma dakikalarının oynandığı sırada maçın hakemine tribünlerden motosiklet kaskı fırlatıldı.

Arjantin'de maçın hakemini kaskla bayılttılar!

Başına gelen kask nedeniyle yere yığılan ve kanlar içinde kalan talihsiz hakem, maça devam edemedi. Aldığı ağır darbe nedeniyle bayılan hakem için derhal ambulans çağrıldı.

Sahaya giren polisler güvenlik önlemi alırken yaralı hakem hastaneye kaldırıldı. Yarıda kalan karşılaşma ile ilgili ne yönde bir karar alınacağı merak konusu oldu. (Milliyet)

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