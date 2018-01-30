Deniz Naki'ye 3 yıl 6 ay men cezası! Türkiye'de futbol oynayamayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Deniz Naki'yi ömür boyu futboldan men etti.



TFF'den yapılan açıklamada, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Deniz Naki'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle 3 yıl 6 ay müsabakalardan men ve 273 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.



Cezanın, 3 yılı aşması nedeniyle sürekli hak mahrumiyeti olarak uygulanacağı kaydedildi.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;



1- AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ sporcusu DENİZ NAKİ'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. Maddeleri uyarınca 3 YIL 6 AY MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ve 273.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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