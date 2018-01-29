1 / 18
Eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı, beIN Sports kanaılında beraber çalıştığı spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi.
2 / 18
Şanlı, mum ışığında yemek yediği Şaşko için “Kanaldan arkadaşım olur” dedi.
3 / 18
Dışarı çıkıp muhabirlere açıklama yapan Tuncay Şanlı, Seyhan Şaşko ile aralarında aşk olmadığını söyledi.
4 / 18
Şanlı, "Hanımefendi kanaldan arkadaşım olur. Sadece yemeğe çıktık. Onu çekmeyin, beni tek çekin" ifadelerini kullandı. (Hürriyet)
5 / 18
Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi
6 / 18
Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi
7 / 18
Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi
8 / 18
Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi
9 / 18
Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi
10 / 18
Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi
11 / 18
Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi
12 / 18
Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi
13 / 18
Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi
14 / 18
Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi
15 / 18
Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi
16 / 18
Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi
17 / 18
Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi
18 / 18
Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi