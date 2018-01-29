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Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi

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Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi

1 saat önce

Eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı, beIN Sports kanaılında beraber çalıştığı spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi.

Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi
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Eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı, beIN Sports kanaılında beraber çalıştığı spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi.

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Şanlı, mum ışığında yemek yediği Şaşko için “Kanaldan arkadaşım olur” dedi.

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Dışarı çıkıp muhabirlere açıklama yapan Tuncay Şanlı, Seyhan Şaşko ile aralarında aşk olmadığını söyledi.

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Şanlı, "Hanımefendi kanaldan arkadaşım olur. Sadece yemeğe çıktık. Onu çekmeyin, beni tek çekin" ifadelerini kullandı. (Hürriyet)

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Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi

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Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi

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Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi

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Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi

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Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi

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Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi

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Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi

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Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi

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Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi

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Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi

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Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi

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Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi

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Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi

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Tuncay Şanlı, spor spikeri Seyhan Şaşko’yla görüntülendi

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Futbol
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