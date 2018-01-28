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Deniz Naki 'ayrımcılık ve ideolojik propaganda' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Deniz Naki 'ayrımcılık ve ideolojik propaganda' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

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Deniz Naki 'ayrımcılık ve ideolojik propaganda' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

28 Ocak 2018 | 17:25

Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Deniz Naki, "ayrımcılık ve ideolojik propagandası" nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na  (PFDK) sevk edildi.

Deniz Naki 'ayrımcılık ve ideolojik propaganda' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Deniz Naki, "ayrımcılık ve ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki'nin çeşitli internet sitelerinde yayınlanan açıklamaları suretiyle 'ayrımcılık ve ideolojik propagandası' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 28 Ocak 2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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