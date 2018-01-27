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İngiltere Sara Botello'yu konuşuyor

8 saat önce

Manchester City'nin ara transfer döneminde Athletic Bilbao'dan transfer etmek için uğraştığı Aymeric Laporte'un sevgilisi Sara Botello, pozlarıyla bir anda Ada basınının gündemine oturdu.

İngiltere Sara Botello'yu konuşuyor
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Manchester City'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Aymeric Laporte'nin sevgilisi Sara Botello güzelliğiyle göz kamaştırıyor.

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Bale ve modern dansla uğraşan Boletello, birbirinden seksi pozlarıyla Manchester City'nin yeni yengesi olmaya hazırlanıyor.

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Boletello'nun Instagram ve Twitter hesapları aracılığıyla paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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İşte Sara Boletello'nun birbirinden pozları...

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Futbol
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