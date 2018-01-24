Albert Riera futbolu bıraktı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kramponlarını ağaca astığı bir fotoğrafına yer veren 35 yaşındaki Riera, "Oyuncu olarak veda etmenin zamanı geldi. 2001'den bu yana mücadele ettiğim tüm kulüplere ve beni destekleyen taraftarlara teşekkür ederim. Birlikte geçirdiğimiz 17 yıldan dolayı gururluyum ve herkese minnettarım. Kariyerimdeki yeni adım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın yanı sıra ülkesinde Mallorca, Espanyol, İngiltere'de Liverpool, Watford, Fransa'da Bordeaux, İtalya'da Udinese ve Yunanistan'da Olympiakos gibi takımlarda top koşturan sol kanat oyuncusu, son olarak Slovenya'nın Koper ekibinde forma giymişti.



Sarı-kırmızılılarda 2011-2014 yıllarında görev alan Riera, takımıyla ikişer lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

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