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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

2 saat önce

Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham'ın çocuklarına bakıcılık yapan Rebecca Loss'tan yıllar sonra bir itiraf geldi.

Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi
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David Beckham'ın Real Madrid'de oynadığı dönemde, İngiliz yıldızın çocuklarının bakıcılığını yapan Rebecca Loos, o dönemde Beckham ile seks yapması karşılığında tam bir milyon dolar önerildiğini belirtildi.

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1 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLMİŞ

Rebecca Loss, Beckham'ın Real Madrid'de oynadığı dönemde şehirdeki en popüler insanlardan biri olduğunu hatırlatıp şu ifadeleri kullandı.
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''O dönemde David'in çocuklarına bakıcılık yapıyordum. Birçok farklı insan ve kurumdan şantaj için teklif aldım. Bir milyon dolar teklif eden bile oldu.'' dedi.

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Loos, bu kurum veya kişilerin Beckham ile yapacaklarını videoya alma şartı koştuğunu da belirterek bu tekliflere inanamadığını belirtti.

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Loos, ''İnsanlar neden böyle bir şey yapar anlamıyorum, o dönem benim için çok kötü geçmişti. Anlam veremiyordum bazı şeylere.'' açıklamasını yaptı.

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Şimdi 40 yaşında olan Loos, yoga ve resim sanatı ile uğraşıyor.

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

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Futbol
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