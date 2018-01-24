1 / 27 David Beckham'ın Real Madrid'de oynadığı dönemde, İngiliz yıldızın çocuklarının bakıcılığını yapan Rebecca Loos, o dönemde Beckham ile seks yapması karşılığında tam bir milyon dolar önerildiğini belirtildi.



2 / 27 1 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLMİŞ

Rebecca Loss, Beckham'ın Real Madrid'de oynadığı dönemde şehirdeki en popüler insanlardan biri olduğunu hatırlatıp şu ifadeleri kullandı.

3 / 27 ''O dönemde David'in çocuklarına bakıcılık yapıyordum. Birçok farklı insan ve kurumdan şantaj için teklif aldım. Bir milyon dolar teklif eden bile oldu.'' dedi.



4 / 27 Loos, bu kurum veya kişilerin Beckham ile yapacaklarını videoya alma şartı koştuğunu da belirterek bu tekliflere inanamadığını belirtti.



5 / 27 Loos, ''İnsanlar neden böyle bir şey yapar anlamıyorum, o dönem benim için çok kötü geçmişti. Anlam veremiyordum bazı şeylere.'' açıklamasını yaptı.



6 / 27 Şimdi 40 yaşında olan Loos, yoga ve resim sanatı ile uğraşıyor.



7 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



8 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



9 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



10 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



11 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



12 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



13 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



14 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



15 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



16 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



17 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



18 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



19 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



20 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



21 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



22 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



23 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



24 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



25 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi



26 / 27 Rebecca Loos, Beckham'la seks yapması için 1 milyon dolar önerildiğini söyledi

