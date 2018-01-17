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Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabını kapattı

17 Ocak 2018 | 15:27

Rıdvan Dilmen, sık sık paylaşımda bulunduğu Instagram hesabını kapattığını açıkladı.

Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabını kapattı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sık sık paylaşımda bulunduğu Instagram hesabını kapattığını açıkladı. Sosyal medyadan duyuru yapan Dilmen, "Tüm takipçilerime, Instagram hesabımı bugüne kadar takip ettikleri için teşekkür ederim. Bugün itibariyle hesabımı kapatıyorum. Hepinize sağlıklar, sevgiler, saygılar sunarım. Rıdvan Dilmen" açıklamasını yaptı. Dilmen, hesabını kapatma gerekçesini ise açıklamadı.

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