Anahtar Kelimeler:
Karolina Bojar sosyal medyayı salladı
5 saat önce
Polonyalı genç kadın hakem Karolina Bojar, Instagram paylaşımlarıyla şimdiden adından söz ettirmeye başladı.
1 / 8
Polonya'da 20 yaşındaki Karolina hakemlik mesleğine olan ilgisi ve güzelliğiyle kısa süre içinde dünya basının da ilgisini çekmeyi başardı.
2 / 8
Futbol hakemliği Karolina'nın tek büyük hayali değil güzel hakem aynı zamanda hukuk fakültesinde okuyor.
3 / 8
Bölgesel ligde görev yapan Karolina'nın en büyük hedefi Alman kadın hakem Bibiana Steinhaus gibi üst düzey liglerde görev yapmak.
4 / 8