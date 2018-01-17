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Karolina Bojar sosyal medyayı salladı

5 saat önce

Polonyalı genç kadın hakem Karolina Bojar, Instagram paylaşımlarıyla şimdiden adından söz ettirmeye başladı.

Karolina Bojar sosyal medyayı salladı
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Polonya'da 20 yaşındaki Karolina hakemlik mesleğine olan ilgisi ve güzelliğiyle kısa süre içinde dünya basının da ilgisini çekmeyi başardı.

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Futbol hakemliği Karolina'nın tek büyük hayali değil güzel hakem aynı zamanda hukuk fakültesinde okuyor.

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Bölgesel ligde görev yapan Karolina'nın en büyük hedefi Alman kadın hakem Bibiana Steinhaus gibi üst düzey liglerde görev yapmak.

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Futbolun yanı sıra birçok spor dalıyla yakından ilgilenen genç hakem Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla şimdiden dikkat çekmeyi başardı.

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Futbol
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