Spartak Moskova kendi futbolcularına ırkçılık yaptı!

Skandal olay, Rusya Futbol Federasyonu’nun hemen her fırsatta açıkladığı ırkçılıkla mücadele konusunda yeterli önlemlerin alınmadığını gösterdi. Yaşananlar, Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi ırkçı saldırıların olacağı şeklindeki endişelerin artmasına neden oldu.



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Rusya’da 2012’de Anzhi’den Christopher Samba, CSKA Moskova ile Manchester United arasında 2013’te oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Yaya Toure, 2015 yılında Zenit’in yıldızı Hulk gibi futbolcular ırkçı olaylara maruz kalmıştı. Rus ekibi Rostov’un 2016 yılında PSV Eindhoven ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında da sahaya muz atılmıştı. Liverpool ise sezon başında genç oyuncuları Rhian Brewster’ın UEFA Gençlik Ligi’nde oynanan maçta Spartak Moskova taraftarları tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı.



FIFA, 2018 Dünya Kupası’na evsahipliği yapmaya hazırlanan Rusya’yı, ülkede ırkçılığın yüksek seviyeye ulaşması gerekçesiyle iki yıl önce uyardı. Rusya’da futbol maçlarında son dönemde ırkçı olayların arttığını ve 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde bu durumun endişeye neden olduğunu belirtildi. FIFA’nın ırkçı olaylar karşısında eğitici ve bilgilendirici programlar düzenlemesinin görevi olduğu hatırlatılırken, “Eğitim açısından yapmamız gereken çok şey var.



Aynı zamanda FIFA İcra Kurulu’nda görev alan Rusya Spor Bakanı Vitaly Mutko da zaten ırkçılık olayını kabul ediyor. Umut ediyorum ki çeşitli eğitim programları ile bu soruna çare bulurlar” ifadelerini kullanıldı.

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